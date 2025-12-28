Tribunal Supremo de Brasil ordena el arresto de varios condenados por la trama golpista para evitar nuevas fugas

El juez del Tribunal Supremo de Brasil, Alexandre de Moraes, ordenó este sábado prisión domiciliaria para diez de los condenados por el intento de golpe de Estado y así evitar nuevas fugas, después del intento de huida del exdirector de la Policía de Carreteras de Brasil, Silvinei Vasques.

“El modus operandi de la organización criminal condenada por el Tribunal Supremo Federal indica la posibilidad de planificar y ejecutar fugas fuera del territorio nacional, como lo hizo el acusado Alexandre Ramagem, incluso con la ayuda de terceros”, argumentó De Moraes, según informó Agência Brasil.

Luego de la orden del magistrado, el tribunal confirmó el arresto domiciliario de ocho de los diez imputados por la intentona golpista, que buscaba mantener en el poder a Jair Bolsonaro, tras un operativo de la Policía Federal y la posterior audiencia de prisión preventiva.

Polícia Federal executa mandados de prisão domiciliar em caso da trama golpista.



A determinação é do ministro Alexandre de Moraes após a tentativa de fuga do ex-diretor da PRF, Silvinei Vasques, para El Salvador.#JornalDaCultura #JC #TramaGolpista #Investigação pic.twitter.com/kWpzfXotU0 — Jornalismo TV Cultura (@jornal_cultura) December 28, 2025

Sin embargo, los otros dos condenados no pudieron ser localizados durante las investigaciones y, por lo tanto, no siguieron el procedimiento judicial, según Globo.

Los arrestos domiciliarios fueron ordenados por De Moraes solo un día después de la detención de Vasques en Paraguay, cuando intentaba huir a El Salvador con documentos falsos.

El exdirector de la Policía de Carreteras ya cumplía confinamiento en el hogar, pero escapó del país tras romper su tobillera electrónica.

Otro de los imputados, el exdirigente de la agencia de Inteligencia brasileña, Alexandre Ramagem -condenado a 16 años de cárcel-, logró fugarse y se encuentra en Estados Unidos.

Entre los detenidos este sábado por la Policía Federal se cuentan siete militares, la directora de Inteligencia del Ministerio de Justicia, Marília Alencar; el presidente del Instituto del Voto Legal, Carlos Cesar Moretzsohn Rocha, y el exasesor de asuntos internacionales del gobierno de Bolsonaro, Filipe Martins.

La medida de detención domiciliaria contempla el que deban utilizar tobilleras electrónicas, entregar sus pasaportes, no contactarse con otros acusados, no hacer uso de redes sociales y no portar armas de fuego.