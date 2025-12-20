Tribunal Supremo de Brasil permite a Bolsonaro salir de prisión para intervención quirúrgica

El juez del Tribunal Supremo brasileño, Alexandre de Moraes, admitió este viernes la petición del expresidente Jair Bolsonaro de salir de la cárcel para someterse a una intervención quirúrgica, pero le negó el permiso para que permanezca en prisión domiciliaria debido a esta operación.

La defensa de Bolsonaro, condenado a 27 años de prisión por el intento de golpe de Estado contra el presidente Luiz Inácio Lula da Silva en enero de 2023, solicitó a la Corte Suprema su salida inmediata de la cárcel para ser operado y luego permanecer en prisión domiciliaria humanitaria.

Los abogados pidieron permiso para llevar a cabo dos procedimientos quirúrgicos: el bloqueo anestésico del nervio frénico, que controla el diafragma, debido a un hipo recurrente que sufre el exgobernante, y una operación por una hernia inguinal bilateral.

Valter Campanato/Agência Brasil

De Moraes autorizó la salida del exmandatario tras un informe de la Policía Federal de Brasil que asegura que debe ser operado “lo antes posible”, en especial por la mencionada hernia inguinal, según informó Globo.

Sin embargo, no accedió a su solicitud de prisión domiciliaria aduciendo que un equipo de la Policía Federal se encuentra preparado para ayudarlo en caso de emergencia y que la ubicación de la cárcel es cercana al hospital.

“El acusado se encuentra detenido en un lugar muy cercano al hospital privado donde recibe atención médica de emergencia, incluso más cercano que su domicilio, por lo que no hay riesgo de sufrir daños en caso de una eventual necesidad de transporte de emergencia”, esgrimió el magistrado.

Además, el juez del Tribunal Supremo sostuvo que Bolsonaro ya incumplió medidas cautelares al intentar romper su tobillera electrónica, lo que supone un motivo más para denegar el permiso.

“El informe pericial indica que Jair Messias Bolsonaro intentó manipular el monitor de tobillo, provocando importantes daños al equipo al soldarlo, evidenciando la violación del dispositivo y su apertura, con el fin de facilitar su fuga”, afirmó De Moraes.

La salida de prisión tampoco será inmediata como solicitaba la defensa, la que además debe indicar una fecha para que tenga lugar la intervención quirúrgica.