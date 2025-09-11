Trump aborda la condena a Bolsonaro por intento de golpe de Estado: “Es muy parecido a lo que intentaron hacer conmigo”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se mostró “sorprendido” de que el Tribunal Supremo de Brasil decidiera este jueves, por mayoría, condenar al expresidente de brasileño Jair Bolsonaro por intento de golpe de Estado.

“He visto el juicio. Conozco (a Bolsonaro) bastante bien. Era un líder extranjero, un buen presidente de Brasil, y me ha parecido muy sorprendente que eso sucediera”, declaró ante los medios de comunicación al salir de la Casa Blanca para dirigirse a Nueva York.

Trump comparó el caso de Bolsonaro con su propia experiencia con la justicia estadounidense: “Es muy parecido a lo que intentaron hacer conmigo, pero no se salieron con la suya. Solo puedo decir que le conocí como presidente de Brasil y era un buen hombre”, agregó.

Tras sus comentarios, el secretario de Estado, Marco Rubio, adelantó que “Estados Unidos responderá como corresponde a esta caza de brujas”.

“La persecución del sancionado violador de Derechos Humanos Alexandre de Moraes continúa, ya que él y otros miembros del Supremo han decidido injustamente encarcelar a Bolsonaro”, ha dicho a través de X, en referencia al juez relator del caso.

The political persecutions by sanctioned human rights abuser Alexandre de Moraes continue, as he and others on Brazil's supreme court have unjustly ruled to imprison former President Jair Bolsonaro.



The United States will respond accordingly to this witch hunt. — Secretary Marco Rubio (@SecRubio) September 11, 2025

Bolsonaro se convirtió este jueves en el primer expresidente de Brasil en ser condenado a prisión por intento de golpe de Estado, al recibir una sentencia de 27 años de presidio en relación con una trama para perpetuarse en el poder tras las elecciones presidenciales de 2022, que dieron la victoria a Luiz Inácio Lula da Silva.

Además, el Tribunal Supremo condenó a otros siete acusados que también forman parte del núcleo central de la citada trama.