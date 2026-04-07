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    Trump advierte que “toda una civilización morirá esta noche” si Irán no llega a un acuerdo

    "No quiero que eso suceda, pero probablemente ocurrirá", escribió en su red social Truth. Luego, en otro mensaje, señaló: “El presidente Trump no fanfarronea”, adjuntando un video con bombardeos.

    Fernando FuentesPor 
    Fernando Fuentes
    Donald Trump en una alocución para referirse a la guerra en Irán, en la Casa Blanca.

    El presidente estadounidense Donald Trump advirtió una vez más a Irán el martes que debe llegar a un acuerdo, diciendo que “toda una civilización morirá esta noche” si no se alcanza un acuerdo para poner fin al conflicto.

    En un artículo publicado en Truth Social, escribió: “Toda una civilización morirá esta noche, para no volver jamás. No quiero que eso suceda, pero probablemente ocurrirá. Sin embargo, ahora que tenemos un cambio de régimen total, donde prevalecen mentes diferentes, más inteligentes y menos radicalizadas, tal vez pueda suceder algo revolucionario y maravilloso. ¿Quién sabe?“.

    “Esta noche viviremos uno de los momentos más importantes de la larga y compleja historia del mundo. Cuarenta y siete años de extorsión, corrupción y muerte llegarán a su fin. ¡Dios bendiga al gran pueblo de Irán!“, agregó.

    Luego, en otro mensaje, señaló: “El presidente Trump no fanfarronea”, adjuntando un video con bombardeos.

    Donald Trump, que ha amenazado con desatar el infierno sobre Irán si no llega a un acuerdo antes de las 20.00 del martes -hora de Washington- para abrir el estrecho de Ormuz, una ruta vital para el suministro energético mundial, rechazó el lunes la respuesta iraní -que se negó a pactar solo un alto el fuego- y dijo que su plazo era definitivo.

    En una conferencia de prensa, Trump afirmó que Irán podría ser “eliminado” en una sola noche, “y esa noche podría ser mañana”, refiriéndose al martes. Prometió destruir centrales eléctricas y puentes iraníes, restando importancia a las preocupaciones de que tales acciones constituirían un crimen de guerra o provocarían el descontento de los 93 millones de habitantes de Irán.

    Sin un acuerdo con Teherán, dijo Trump, “todos los puentes de Irán quedarán diezmados” para la medianoche -hora de Washington- y “todas las centrales eléctricas de Irán quedarán fuera de servicio, ardiendo, explotando y para no volver a utilizarse jamás”.

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