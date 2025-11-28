BLACK SALE $990
    Trump afirma que EE.UU. comenzará “muy pronto” a “detener por tierra” a narcotraficantes venezolanos

    El presidente estadounidense además cifró en un 85% la estimación de supuestos transportes de droga por mar que han sido detenidos, tras los ataques efectuados por su ejército en aguas del Caribe y el Pacífico oriental.

    Europa Press
     
    Lya Rosen

    El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este jueves que “muy pronto” comenzarán las operaciones de las fuerzas norteamericanas para “detener por tierra” a los supuestamente “numerosos” narcotraficantes venezolanos.

    Todo esto en el marco de las tensiones entre Washington y Caracas, y de las especulaciones sobre una posible intervención militar estadounidense en el país latinoamericano.

    “Probablemente se hayan dado cuenta de que la gente no quiere hacer entregas por mar y vamos a empezar a detenerlos también por tierra. Por tierra es más fácil, pero eso va a empezar muy pronto”, afirmó Trump en una conversación a distancia con militares de servicio por el Día de Acción de Gracias.

    Justo antes de estas palabras, el mandatario reconoció a las tropas su labor, aseverando que “son la columna vertebral del poder aéreo estadounidense”.

    “En las últimas semanas, han estado trabajando para disuadir a los narcotraficantes venezolanos (...) de enviar sus venenos a Estados Unidos”, remarcó, asegurando que estos “matan a cientos de miles de personas al año”.

    En ese sentido, insistió en que “son muchos, por supuesto”, aunque destacó que “ya no llegan tantos por mar, como probablemente han notado”, antes de cifrar en un 85% la estimación de supuestos transportes de droga por mar que han sido detenidos.

    La administración Trump, que ya autorizó a la CIA a operar en Venezuela, ha esgrimido el presunto rol del Cártel de los Soles en el tráfico de drogas como uno de los principales factores para justificar ataques contra supuestas narcolanchas en aguas del Caribe.

    Aunque también estos se han extendido al Pacífico oriental, sumando al menos 83 muertos en 21 operaciones.

    Estas ofensivas, en el marco de la denominada operación Lanza del Sur, se suman al incremento de la presencia militar estadounidense en la zona, que incluye la presencia del portaaviones USS Gerald Ford, el más grande de la Armada estadounidense.

    Más sobre:Estados UnidosVenezuelaDonald TrumpNarcotráfico

