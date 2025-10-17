Trump afirma que Estados Unidos derribó un submarino que transportaba drogas desde Venezuela

El presidente Donald Trump afirmó este viernes que el ejército de Estados Unidos llevó a cabo otro ataque contra una embarcación en el mar Caribe esta semana, aumentando así las tensiones con Venezuela.

En una reunión en la Oficina Oval con el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, el mandatario estadounidense hizo sus primeras declaraciones sobre la ofensiva militar, cuando se enfrentó a informes de los medios sobre los sobrevivientes.

“Atacamos un submarino, un submarino cargado de drogas, construido específicamente para el transporte de grandes cantidades de droga”, declaró Trump a los periodistas en la Casa Blanca.

“Para que lo entiendan, no se trataba de un grupo inocente. No conozco a mucha gente que tenga submarinos, y ese fue un ataque contra un submarino cargado de drogas”, aseguró.

Momentos antes, en respuesta a la pregunta de un periodista, el Secretario de Estado, Marco Rubio, no quiso abordar los detalles del ataque, diciendo sólo que Estados Unidos está llevando a cabo “una operación narcoterrorista en curso”.

La mañana de este viernes Reuters informó que la marina estadounidense tenía retenidos a dos sobrevivientes en uno de sus buques, luego de un ataque que dejó otros dos muertos, citando fuentes familiarizadas con el asunto.

Un funcionario del Departamento de Defensa, que habló bajo condición de anonimato, informó que los dos supervivientes fueron detenidos, aunque hasta el momento se desconoce si serán procesados ​​o cuál es su estado de salud.

Como consignan diferentes medios, luego de conocerse la noticia, el Comando Sur de Estados Unidos, la Armada y el Pentágono remitieron todas las preguntas sobre los sobrevivientes a la Casa Blanca. Sin embargo, el gobierno estadounidense había declinado hacer comentarios hasta el momento.

El incidente se produjo después de que el jueves se diera a conocer que el almirante Alvin Holsey, jefe del Comando Sur de EE.UU., planea retirarse a finales de diciembre, a pesar de solo llevar un año en el cargo.

Trump además confirmó el miércoles que había autorizado a la Agencia Central de Inteligencia (CIA) a operar en Venezuela, acusando al país de enviar drogas y criminales a Estados Unidos.

Ante esto, el presidente venezolano, Nicolás Maduro, condenó la medida como “desesperada” e “inmoral” y afirmó que era parte de la política intervencionista estadounidense en la región.

President Trump on Venezuela's Maduro: "He's offered everything. You know why? Because he doesn't want to fuck around with the United States." pic.twitter.com/aYNLaHrvYi — CSPAN (@cspan) October 17, 2025

En la reunión del viernes, el mandatario norteamericano también pareció confirmar los informes de que Maduro había ofrecido concesiones en un intento por reducir las tensiones con Estados Unidos.

“Lo ha ofrecido todo. Tienes razón”, dijo Trump en respuesta a la pregunta de un periodista sobre el tema. “¿Sabes por qué? Porque no quiere meterse con Estados Unidos”, enfatizó.