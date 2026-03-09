Trump afirma que la guerra contra Irán está “prácticamente terminada” y asegura que el poder militar iraní quedó destruido

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que la ofensiva militar contra Irán estaría cerca de su conclusión, a más de una semana después de que fuerzas militares de su nación y de Israel iniciaran una operación conjunta con bombardeos contra objetivos estratégicos del país.

En una entrevista telefónica con la cadena CBS, el mandatario afirmó que el conflicto ya se encuentra en su fase final debido al debilitamiento de las capacidades militares iraníes.

“Creo que la guerra está prácticamente terminada”, afirmó Trump, agregando que al país persa “no les queda nada, no les queda nada en el sentido militar. Se va a terminar muy rápido”.

“No tienen Armada ni Fuerza Aérea”

En la misma línea, el líder republicano aseguró que las operaciones militares han provocado un severo daño a la estructura defensiva de Irán.

“No tienen Armada, ni comunicaciones, ni Fuerza Aérea. Sus misiles están destrozados, sus drones están siendo destruidos por todas partes, incluidas sus fábricas de drones”, agregó.

Trump reiteró su postura horas después durante una intervención pública en el complejo Trump National Doral, en Florida, donde destacó los resultados de la campaña militar.

“Ya hemos ganado en muchos sentidos, pero no hemos ganado bastante”, acotó.

Según el mandatario, la ofensiva se ha desarrollado incluso más rápido de lo previsto inicialmente.

Señaló que la guerra está “muy adelantada con respecto al calendario previsto”, pese a que días antes había indicado que los ataques podrían extenderse entre cuatro y cinco semanas.

Amenaza sobre el estrecho de Ormuz

El jefe de la Casa Blanca también advirtió que Estados Unidos podría tomar el control del estrecho de Ormuz, uno de los puntos estratégicos del comercio energético global.

Este paso marítimo conecta el Golfo Pérsico con el Océano Índico y por él circula una parte significativa del petróleo exportado por los países productores del Golfo.

Además, Trump lanzó además una dura advertencia al gobierno iraní ante cualquier intento de interferir en esa vía marítima.

“Han disparado todo lo que tenían que disparar, y más les vale no intentar nada ingenioso o será el fin de ese país. Si hacen algo malo, sería el fin de Irán y nunca más se volvería a oír su nombre”, afirmó.

Vista aérea del puerto de Fujairah, Emiratos Árabes Unidos, en el estrecho de Ormuz. Foto: archivo

El mandatario defendió la decisión de iniciar los bombardeos señalando que Washington tenía información de que Irán se preparaba para lanzar ataques contra intereses estadounidenses.

“Estaban preparados para atacar. Iban a atacarnos en una semana. Seguro”, afirmó.

También remarcó que Israel habría estado en grave riesgo si Estados Unidos no hubiese intervenido militarmente.

“Si no hubiéramos atacado con los B-2, Israel habría sido barrida”, manifestó, en referencia a los bombardeos realizados contra instalaciones nucleares iraníes durante 2025.

Sin mensaje al nuevo líder iraní

Consultado sobre el nuevo líder supremo iraní, el ayatolá Mojtaba Jamenei, hijo del fallecido líder religioso Alí Jamenei, Trump descartó enviar algún mensaje a las autoridades de Teherán.

El presidente estadounidense también aseguró que la estructura de mando iraní se encuentra gravemente debilitada tras los ataques iniciales del conflicto.

“Sus dirigentes terroristas ya no están o están contando los minutos para no estar (...). Hay nuevos líderes que los sustituyen y ahora nadie tiene ni idea de quién va a dirigir el país. No vamos a parar hasta que el enemigo sea total y definitivamente derrotado”, enfatizó.

Mientras Washington sostiene que la ofensiva está cerca de su final, las autoridades iraníes reportan un alto costo humano tras los bombardeos.

El Ministerio de Salud de Irán informó que la primera semana de ataques conjuntos de Estados Unidos e Israel ha dejado al menos 1.200 personas muertas y más de 10.000 heridas.