Trump anuncia el envío de sistemas de misiles Patriots a Ucrania y asegura que los paga la Unión Europea

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado este domingo el envío de sistemas de defensa antiaérea Patriot a Ucrania, asegurando que será la Unión Europea quien pagará por estos sistemas de misiles que Kiev “necesita desesperadamente” ante los ataques del Ejército ruso.

“Todavía no he acordado el número, pero van a tener algunos porque necesitan protección, pero la Unión Europea pagará por ello. Nosotros no vamos a pagar nada por ellos, pero les conseguiremos Patriots, que necesitan desesperadamente”, ha señalado ante la prensa, antes de reiterar que está muy decepcionado con su homólogo ruso, Vladimir Putin, porque “habla bonito y luego bombardea a todo el mundo por la noche”.

Se prevé que aborde este tema con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, a quien recibirá este lunes y martes en la capital estadounidense. El neerlandés se reunirá asimismo con el secretario de Estado, Marco Rubio, y con el secretario de Defensa, Pete Hegseth, así como con “miembros del Congreso”, según ha indicado la Alianza Atlántica en su página web.

Las declaraciones del mandatario estadounidense llegan después de que Washington haya reanudado el envío de ayuda militar a Kiev, tras la suspensión de suministro ordenada hace más de una semana por el Pentágono que aludió a una revisión de la asistencia a otros países del mundo.

En este sentido, Trump afirmó el pasado viernes que “la OTAN está pagando por las armas al 100%”. “Lo que estamos haciendo es que las armas que están saliendo van a la OTAN, y luego la OTAN va a estar dando esas armas (a Ucrania) y la OTAN está pagando por esas armas”, declaró.

El inquilino de la Casa Blanca anunció el mismo día que realizaría una “declaración importante” sobre Rusia este lunes, en lo que el senador Lindsey Graham ha asegurado al portal de noticias Axios que será un “anuncio muy agresivo”.

En la misma dirección ha apuntado el congresista republicano durante una entrevista concedida este domingo a la cadena CBS News en la que ha señalado que prevé un flujo de armas “récord” a Ucrania “en los próximos días”.

“Se acerca un punto de inflexión en relación con la invasión rusa de Ucrania. Durante meses, el presidente Trump ha tratado de atraer a Putin a la mesa de paz. Ha puesto aranceles contra los países que permiten la entrada de fentanilo en nuestro país (y) otros malos comportamientos. Ha dejado la puerta abierta con respecto a Rusia. Esa puerta está a punto de cerrarse”, ha asegurado, apuntando a una posible imposición de sanciones contra Moscú, una iniciativa que ya cuenta con el apoyo de 85 del total de cien senadores que compone la Cámara Alta.

En esta línea, ha explicado que el paquete de sanciones permitiría al presidente imponer aranceles del 500 por cien a cualquier país que ayuda a Rusia, mencionando a “China, India y Brasil (que le) compran petróleo y otros bienes” y afirmando que “ese es el dinero que Putin usa para continuar la guerra”.