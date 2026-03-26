Trump aplaza hasta el 6 de abril el ultimátum para destruir las centrales eléctricas de Irán

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este jueves que extiende hasta el 6 de abril el ultimátum que dio a Irán para que abriera el estrecho de Ormuz bajo amenaza de destruir sus centrales eléctricas, y que se cumplía mañana viernes.

“A petición del Gobierno iraní, detendré el período de destrucción de plantas de energía por 10 días hasta el lunes 6 de abril de 2026 a las 8.00, hora del este”, publicó en su red social, Truth.

El republicano añadió: “Las conversaciones continúan y, a pesar de las declaraciones erróneas en sentido contrario de los medios de comunicación que difunden noticias falsas, entre otros, están progresando muy bien”.

Poco antes, Trump había asegurado en una intervención en la Casa Blanca: “Irán está deseando llegar a un acuerdo, no yo”; y agregó que, tras 26 días de guerra, las autoridades en Teherán “admiten que han sido derrotadas”.