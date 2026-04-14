SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Mundo

    Trump apunta a nuevas conversaciones con Irán dentro de dos días en Pakistán

    "Algo podría pasar en los próximos dos días”, señaló Trump a un medio estadounidense, a la vez que elogió el trabajo que está realizando el jefe del Estado Mayor del Ejército paquistaní, Asim Munir.

    Por 
    Europa Press

    El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha apuntado este martes a que Washington podría reanudar las conversaciones con Irán para el fin del conflicto dentro de “dos días” en Pakistán, tras las infructuosas negociaciones del pasado sábado en la capital, Islamabad.

    En unas declaraciones al diario ‘New York Post’, Trump ha recomendado a los periodistas que permanezcan en Pakistán “porque algo podría pasar en los próximos dos días”. “Deberías quedarte allí, de verdad porque algo podría pasar en los próximos dos días , y nos inclinamos más a ir allí”, ha señalado.

    “Es más probable, ¿sabes por qué? Porque el mariscal de campo está haciendo un trabajo excelente”, ha agregado en alusión al jefe del Estado Mayor del Ejército paquistaní, Asim Munir, uno de los mediadores junto al ministro de Exteriores del país asiático, Ishaq Dar.

    El mandatario estadounidense ha elogiado al militar paquistaní, afirmando que es “fantástico”, así que ha considerado que “es más probable” volver “allí” para retomar las negociaciones con las autoridades iraníes.

    “¿Por qué ir a un país que no tiene nada que ver con esto?”, se ha preguntado, después de que Pakistán haya acogido la primera tanda de conversaciones tras mediar para que Washington y Teherán alcanzaran la semana pasada un alto el fuego temporal.

    Poco antes, no obstante, el propio Trump ha asegurado que tiene “otro lugar en mente” para las conversaciones con Irán, rechazando Turquía y optando a “algo más céntrico”. “Europa, tal vez”, ha indicado. También en declaraciones al ‘New York Post’, Trump ha asegurado que “las cosas están pasando, pero un poco lento”.

    Mientras, el vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, ha afirmado en la víspera que la responsabilidad de dar el próximo paso en las negociaciones de paz con Irán recae sobre Teherán, alegando que la delegación estadounidense abandonó las Conversaciones de Islamabad sin acuerdo porque su contraparte iraní “tuvo que regresar” para “obtener la aprobación” de los términos estadounidenses.

    Más sobre:Donald TrumpEstados UnidosIránIsrael

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Arturo Tagle, de Banco Internacional: “El segundo semestre de 2026 esperamos observar mayores niveles de actividad”

    Trump apunta a nuevas conversaciones con Irán dentro de dos días en Pakistán

    Triple homicidio en La Reina: por inhabilidad del juez se reagenda audiencia de revisión de cautelares de imputado

    Trump arremete contra Meloni por su defensa al Papa y su negativa a participar en la guerra: “Pensé que tenía coraje”

    Se fotografiaron en un baño: dos alumnos de liceo en Talcahuano son detenidos por mantener una escopeta en la sala de clases

    Más de 10 entrevistas en 48 horas: la estrategia de la Secom para el paso al frente de Lincolao tras su agresión

    Lo más leído

    1.
    Irán exige a cinco países de Oriente Próximo indemnizaciones por los ataques realizados desde sus territorios

    Irán exige a cinco países de Oriente Próximo indemnizaciones por los ataques realizados desde sus territorios

    2.
    “Destruiré tu sistema corrupto”: la exmodelo brasileña que amenazó con exponer a Melania Trump por caso Epstein

    “Destruiré tu sistema corrupto”: la exmodelo brasileña que amenazó con exponer a Melania Trump por caso Epstein

    3.
    Las “oportunidades” perdidas con Irán y Orbán: La semana para el olvido de JD Vance

    Las “oportunidades” perdidas con Irán y Orbán: La semana para el olvido de JD Vance

    4.
    Reino Unido anuncia para el viernes en París la cumbre que estudiará una “misión de paz internacional” en Ormuz

    Reino Unido anuncia para el viernes en París la cumbre que estudiará una “misión de paz internacional” en Ormuz

    5.
    El ICE de EE.UU. detiene al exdirector de la inteligencia de Bolsonaro condenado por golpismo

    El ICE de EE.UU. detiene al exdirector de la inteligencia de Bolsonaro condenado por golpismo

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La Tercera

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Lluvia intensa y viento: el sistema frontal que llega hoy a la zona centro-sur de Chile

    Lluvia intensa y viento: el sistema frontal que llega hoy a la zona centro-sur de Chile

    Cómo la inteligencia artificial conquistó al desierto de Coachella

    Cómo la inteligencia artificial conquistó al desierto de Coachella

    6 señales de que eres una persona inteligente, según una especialista

    6 señales de que eres una persona inteligente, según una especialista

    Qué significa que se haya detectado un clúster de sismos activos bajo Santiago

    Qué significa que se haya detectado un clúster de sismos activos bajo Santiago

    Servicios

    Dónde y a qué hora ver a Vasco da Gama vs. Audax Italiano por la Copa Sudamericana en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Vasco da Gama vs. Audax Italiano por la Copa Sudamericana en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Sao Paulo vs. O’Higgins en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Sao Paulo vs. O’Higgins en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Universitarios vs. Coquimbo Unido por la Copa Libertadores en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Universitarios vs. Coquimbo Unido por la Copa Libertadores en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Vasco da Gama vs. Audax Italiano por la Copa Sudamericana en TV y streaming
    Chile

    Dónde y a qué hora ver a Vasco da Gama vs. Audax Italiano por la Copa Sudamericana en TV y streaming

    Triple homicidio en La Reina: por inhabilidad del juez se reagenda audiencia de revisión de cautelares de imputado

    Se fotografiaron en un baño: dos alumnos de liceo en Talcahuano son detenidos por mantener una escopeta en la sala de clases

    Arturo Tagle, de Banco Internacional: “El segundo semestre de 2026 esperamos observar mayores niveles de actividad”
    Negocios

    Arturo Tagle, de Banco Internacional: “El segundo semestre de 2026 esperamos observar mayores niveles de actividad”

    Amazon Leo se prepara para competir con Starlink: matriz define cuándo lanzará su internet satelital, que incluye a Chile

    Máximo Pacheco por su permanencia en Novandino Litio: “Yo no puedo participar de un debate político, no soy político”

    Cómo la inteligencia artificial conquistó al desierto de Coachella
    Tendencias

    Cómo la inteligencia artificial conquistó al desierto de Coachella

    Por qué se inició un nuevo juicio por la muerte de Diego Maradona en Argentina

    Qué significa que se haya detectado un clúster de sismos activos bajo Santiago

    Jaime Fillol aborda las amenazas contra Nicolás Jarry: “Lo que pasó en Roma pudo gatillar su virus; sintió poco apoyo”
    El Deportivo

    Jaime Fillol aborda las amenazas contra Nicolás Jarry: “Lo que pasó en Roma pudo gatillar su virus; sintió poco apoyo”

    El ninguneo peruano a Coquimbo Unido en la antesala del duelo contra Universitario de Lima

    Diego Valdés, contra la pared: los insólitos fallos de Vélez Sarsfield que tienen al chileno como protagonista

    Cómo la inteligencia artificial conquistó al desierto de Coachella
    Tecnología

    Cómo la inteligencia artificial conquistó al desierto de Coachella

    Qué es Mythos de Anthropic y por qué preocupa a las autoridades de EE.UU.

    Review del iPhone 17e: cómo es el teléfono más económico de Apple

    Fiel al caso real y con ritmo frenético: así es la serie de Netflix basada en el caso Matute Johns
    Cultura y entretención

    Fiel al caso real y con ritmo frenético: así es la serie de Netflix basada en el caso Matute Johns

    La vida de Los Enanitos Verdes se desvanece tras la muerte del último guardián de su legado

    Quilapayún lanza boxset de lujo para celebrar sus 60 años de historia

    Trump apunta a nuevas conversaciones con Irán dentro de dos días en Pakistán
    Mundo

    Trump apunta a nuevas conversaciones con Irán dentro de dos días en Pakistán

    Trump arremete contra Meloni por su defensa al Papa y su negativa a participar en la guerra: “Pensé que tenía coraje”

    Las “oportunidades” perdidas con Irán y Orbán: La semana para el olvido de JD Vance

    Más allá de la violencia escolar: la crisis de salud mental y soledad en la niñez
    Paula

    Más allá de la violencia escolar: la crisis de salud mental y soledad en la niñez

    Nuestros hijos viven en un mundo digital. Y nosotros, ¿estamos realmente ahí?

    Cuasimodo: una fiesta de fe y tradición