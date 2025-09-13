Trump compromete asistencia al funeral de Charlie Kirk en Arizona

El presidente estadounidense, Donald Trump, se comprometió a viajar a Arizona para estar presente en los funerales del activista conservador Charlie Kirk, aunque los detalles de la ceremonia aún no se han hecho públicos.

El mandatario dijo que había escuchado que el servicio tendría lugar el próximo fin de semana, agregando que “cuando sea, iré”. “Me han pedido que vaya y creo que tengo la obligación de hacerlo”, afirmó ante la prensa antes de partir hacia Nueva York.

Además comentó que tuvo una larga conversación con la esposa de Kirk, Erika, quien estaba “totalmente devastada”.

El vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, acompaña el féretro de Charlie Kirk. Imagen @tylerbowyer en X.

El cuerpo de Kirk fue trasladado a una funeraria en Phoenix el jueves, tras llegar a Arizona a bordo del Air Force Two, el avión reservado para el vicepresidente. Precisamente, el vicepresidente J.D. Vance y la segunda dama, Usha Vance, escoltaron el féretro de Kirk a bordo del avión junto con sus familiares.

Luego de que el activista recibiera un disparo mortal mientras hablaba ante miles de estudiantes en la Universidad del Valle de Utah, el pasado miércoles 10 de septiembre, comenzó la búsqueda inmediata del tirador.

A primera hora del 12 de septiembre, funcionarios federales y estatales de Utah anunciaron que habían arrestado a un sospechoso del asesinato, tras un rastreo que duró aproximadamente 30 horas. Este fue identificado por el gobernador de Utah, Spencer Cox, como Tyler Robinson, de 22 años, residente del suroeste de Utah.

Tyler Robinson

Un familiar y un compañero de departamento de Robinson proporcionaron a las autoridades información sobre sus opiniones políticas y ayudaron a identificarlo como el sospechoso del asesinato, según Cox. El gobernador además indicó que un familiar y Robinson hablaron sobre cómo Kirk “estaba lleno de odio y lo propagaba”.