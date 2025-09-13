SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Mundo

Trump compromete asistencia al funeral de Charlie Kirk en Arizona

Aunque todavía no se han hecho públicos los detalles sobre la ceremonia, el mandatario confirmó que estará presente en la despedida al asesinado activista conservador, porque “tengo la obligación de hacerlo”.

Por 
Lya Rosen
Donald Trump y Charlie Kirk.

El presidente estadounidense, Donald Trump, se comprometió a viajar a Arizona para estar presente en los funerales del activista conservador Charlie Kirk, aunque los detalles de la ceremonia aún no se han hecho públicos.

El mandatario dijo que había escuchado que el servicio tendría lugar el próximo fin de semana, agregando que “cuando sea, iré”. “Me han pedido que vaya y creo que tengo la obligación de hacerlo”, afirmó ante la prensa antes de partir hacia Nueva York.

Además comentó que tuvo una larga conversación con la esposa de Kirk, Erika, quien estaba “totalmente devastada”.

El vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, acompaña el féretro de Charlie Kirk. Imagen @tylerbowyer en X.

El cuerpo de Kirk fue trasladado a una funeraria en Phoenix el jueves, tras llegar a Arizona a bordo del Air Force Two, el avión reservado para el vicepresidente. Precisamente, el vicepresidente J.D. Vance y la segunda dama, Usha Vance, escoltaron el féretro de Kirk a bordo del avión junto con sus familiares.

Luego de que el activista recibiera un disparo mortal mientras hablaba ante miles de estudiantes en la Universidad del Valle de Utah, el pasado miércoles 10 de septiembre, comenzó la búsqueda inmediata del tirador.

A primera hora del 12 de septiembre, funcionarios federales y estatales de Utah anunciaron que habían arrestado a un sospechoso del asesinato, tras un rastreo que duró aproximadamente 30 horas. Este fue identificado por el gobernador de Utah, Spencer Cox, como Tyler Robinson, de 22 años, residente del suroeste de Utah.

Tyler Robinson

Un familiar y un compañero de departamento de Robinson proporcionaron a las autoridades información sobre sus opiniones políticas y ayudaron a identificarlo como el sospechoso del asesinato, según Cox. El gobernador además indicó que un familiar y Robinson hablaron sobre cómo Kirk “estaba lleno de odio y lo propagaba”.

Más sobre:EEUUTrumpCharlie KirkfuneralArizonaasesinatoactivista conservador

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

SHOA descarta posibilidad de tsunami en costas chilenas tras sismo de magnitud 7,5 en Rusia

Maduro llama a cumplir entrenamiento militar masivo tras “asedio” de Estados Unidos

Rusia acusa a Ucrania de intentar involucrar a otros países en el conflicto “por todos los medios”

Detienen en Iquique a sujeto implicado en balacera que terminó con tres fallecidos y tres heridos en toma de Colina

Kast tras fallo del Tricel que inhabilita a Jadue: “Alguien acusado por la Fiscalía no debiera ser candidato y no lo va a ser”

Daniel Jadue acusa al Tricel de “sesgo político” y PC anuncia respaldo a posible denuncia ante organismo internacional

Lo más leído

1.
Destino de senadora Rincón ya está echado: Tricel escucha alegatos y vota acuerdo en requerimiento para impedir tercera candidatura

Destino de senadora Rincón ya está echado: Tricel escucha alegatos y vota acuerdo en requerimiento para impedir tercera candidatura

2.
Se cae candidatura a diputado: Tricel suspende derechos políticos de Jadue y lo excluye del padrón electoral

Se cae candidatura a diputado: Tricel suspende derechos políticos de Jadue y lo excluye del padrón electoral

3.
Tricel respalda a concejales de Santiago y valida requerimiento contra exalcaldesa Irací Hassler

Tricel respalda a concejales de Santiago y valida requerimiento contra exalcaldesa Irací Hassler

4.
Se rompe la tradición: Mario Desbordes no bailará un primer pie de cueca con representante del gobierno

Se rompe la tradición: Mario Desbordes no bailará un primer pie de cueca con representante del gobierno

5.
Dónde y a qué hora ver la pelea de Canelo Álvarez vs. Terence Crawford

Dónde y a qué hora ver la pelea de Canelo Álvarez vs. Terence Crawford

Portada del dia

Este septiembre disfruta de los descuentos de la Ruta del Vino, a un precio especial los 3 primeros meses.

Plan digital + LT Beneficios$3.990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

“Se lo confesó a su padre”: los detalles del hombre detenido por el asesinato de Charlie Kirk

“Se lo confesó a su padre”: los detalles del hombre detenido por el asesinato de Charlie Kirk

Quién es Tyler Robinson, el presunto tirador que asesinó a Charlie Kirk

Quién es Tyler Robinson, el presunto tirador que asesinó a Charlie Kirk

Cómo fue la maniobra de los aviones de la OTAN para derribar los drones de Rusia que entraron en Polonia

Cómo fue la maniobra de los aviones de la OTAN para derribar los drones de Rusia que entraron en Polonia

Él se atrevió pero yo me asusté
hablemos de amor

Él se atrevió pero yo me asusté

Por Natalie

Servicios

Comienza venta de entradas para las dos fechas de Ricardo Arjona en Chile: estos son los precios

Comienza venta de entradas para las dos fechas de Ricardo Arjona en Chile: estos son los precios

Revisa los resultados del Subsidio Eléctrico con el RUT y el monto asignado por familia

Revisa los resultados del Subsidio Eléctrico con el RUT y el monto asignado por familia

Rating del jueves 11 de septiembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Rating del jueves 11 de septiembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

SHOA descarta posibilidad de tsunami en costas chilenas tras sismo de magnitud 7,5 en Rusia
Chile

SHOA descarta posibilidad de tsunami en costas chilenas tras sismo de magnitud 7,5 en Rusia

Detienen en Iquique a sujeto implicado en balacera que terminó con tres fallecidos y tres heridos en toma de Colina

Kast tras fallo del Tricel que inhabilita a Jadue: “Alguien acusado por la Fiscalía no debiera ser candidato y no lo va a ser”

Esval registra caída en sus ganancias y reporta leve mejora en nivel de embalses
Negocios

Esval registra caída en sus ganancias y reporta leve mejora en nivel de embalses

Clínica Las Condes registra fuerte aumento de sus pérdidas al primer semestre

Ministro García y controversia por impacto del salario mínimo en el empleo: “requiere una visión más amplia”

¿Por qué condenaron a Jair Bolsonaro, expresidente de Brasil, a 27 años de cárcel?
Tendencias

¿Por qué condenaron a Jair Bolsonaro, expresidente de Brasil, a 27 años de cárcel?

Quién es Tyler Robinson, el presunto tirador que asesinó a Charlie Kirk

La NASA encuentra la señal más clara de vida en Marte hasta ahora

Cuándo y dónde ver a los deportistas chilenos en el Mundial de Atletismo
El Deportivo

Cuándo y dónde ver a los deportistas chilenos en el Mundial de Atletismo

La suerte del campeón: Coquimbo Unido gana en los descuentos y camina firme rumbo a la corona

Los elogios del DT del Sevilla a la jugada de Alexis Sánchez que terminó en el empate: “Estaban volando”

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 13 y 14 de septiembre
Finde

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 13 y 14 de septiembre

Guía de fondas veganas para las Fiestas Patrias 2025

Homenaje a Lucho Gatica: cuándo es el 2° Festival Internacional del Bolero

Kidd Voodoo anuncia su show número 11 en el Movistar Arena durante este año y supera el récord de Luis Miguel
Cultura y entretención

Kidd Voodoo anuncia su show número 11 en el Movistar Arena durante este año y supera el récord de Luis Miguel

Cumbia, rock, humor y hasta estrellas como Myriam Hernández: guía con las fondas para las Fiestas Patrias 2025

Twenty One Pilots lanza “Breach” su nuevo disco

Trump compromete asistencia al funeral de Charlie Kirk en Arizona
Mundo

Trump compromete asistencia al funeral de Charlie Kirk en Arizona

Maduro llama a cumplir entrenamiento militar masivo tras “asedio” de Estados Unidos

Rusia acusa a Ucrania de intentar involucrar a otros países en el conflicto “por todos los medios”

El miedo a engordar enferma más que una empanada
Paula

El miedo a engordar enferma más que una empanada

Datos Paula: plantas para aprender, inspirarse y cuidarse

Hablemos de amor: Él se atrevió pero yo me asusté