Trump confirma “conversaciones muy sólidas” con Irán y apunta a un acuerdo inminente

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha confirmado este lunes que su Administración ha mantenido “conversaciones muy sólidas” con Irán este domingo y que seguirán este lunes, tras apuntar que hay un “importante” consenso sobre los puntos para un eventual pacto con Teherán que ponga fin a la guerra.

“Hemos tenido conversaciones muy, muy sólidas. Veremos a dónde conducen. Tenemos puntos de acuerdo importantes. Yo diría que casi todos los puntos están acordados”, ha señalado el presidente estadounidense en declaraciones a la prensa antes de viajar a un acto en Tennessee.

Después de que la República Islámica no haya confirmado oficialmente los contactos, Trump ha indicado que las conversaciones “tuvieron lugar ayer” con altos cargos iraníes, que no ha concretado, indicando que espera un encuentro “en algún momento muy pronto”.

“Yo no llamé. Ellos llamaron. Quieren llegar a un acuerdo. Y nosotros estamos muy dispuestos a hacerlo”, ha indicado, reiterando que cualquier pacto debe ser “bueno” e implicar que “no haya más guerras, ni más armas nucleares”. “Ya no van a tener armas nucleares. Están de acuerdo con eso”, ha indicado, recalcando que cualquier acuerdo debe contener ese punto.

Según ha detallado a la prensa, los contactos con Teherán “se prolongaron hasta la noche”. “Tienen mucho interés en llegar a un acuerdo. A nosotros también nos gustaría lograrlo”, ha dicho sobre Irán, tras indicar que si siguen adelante las negociaciones, toda vez que espera volver a hablar, “pondrá fin al conflicto”

Preguntado si Israel apoya este acercamiento, Trump ha subrayado que un acuerdo también les beneficiará. “Estarán muy felices si lo tenemos. Esta será una paz a largo plazo para Israel, una paz garantizada”, ha señalado.

El presidente estadounidense ha anunciado este lunes que pospone cinco días su ultimátum a Irán para atacar instalaciones energéticas si Teherán no reabre el estrecho de Ormuz, en una maniobra que enmarca para dar espacio a una negociación con la República Islámica que ponga fin a las hostilidades.