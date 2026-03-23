SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Mundo

    Trump confirma “conversaciones muy sólidas” con Irán y apunta a un acuerdo inminente

    "Tenemos puntos de acuerdo importantes. Yo diría que casi todos los puntos están acordados”, sostuvo Trump.

    Por 
    Europa Press

    El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha confirmado este lunes que su Administración ha mantenido “conversaciones muy sólidas” con Irán este domingo y que seguirán este lunes, tras apuntar que hay un “importante” consenso sobre los puntos para un eventual pacto con Teherán que ponga fin a la guerra.

    “Hemos tenido conversaciones muy, muy sólidas. Veremos a dónde conducen. Tenemos puntos de acuerdo importantes. Yo diría que casi todos los puntos están acordados”, ha señalado el presidente estadounidense en declaraciones a la prensa antes de viajar a un acto en Tennessee.

    Después de que la República Islámica no haya confirmado oficialmente los contactos, Trump ha indicado que las conversaciones “tuvieron lugar ayer” con altos cargos iraníes, que no ha concretado, indicando que espera un encuentro “en algún momento muy pronto”.

    “Yo no llamé. Ellos llamaron. Quieren llegar a un acuerdo. Y nosotros estamos muy dispuestos a hacerlo”, ha indicado, reiterando que cualquier pacto debe ser “bueno” e implicar que “no haya más guerras, ni más armas nucleares”. “Ya no van a tener armas nucleares. Están de acuerdo con eso”, ha indicado, recalcando que cualquier acuerdo debe contener ese punto.

    Según ha detallado a la prensa, los contactos con Teherán “se prolongaron hasta la noche”. “Tienen mucho interés en llegar a un acuerdo. A nosotros también nos gustaría lograrlo”, ha dicho sobre Irán, tras indicar que si siguen adelante las negociaciones, toda vez que espera volver a hablar, “pondrá fin al conflicto”

    Preguntado si Israel apoya este acercamiento, Trump ha subrayado que un acuerdo también les beneficiará. “Estarán muy felices si lo tenemos. Esta será una paz a largo plazo para Israel, una paz garantizada”, ha señalado.

    El presidente estadounidense ha anunciado este lunes que pospone cinco días su ultimátum a Irán para atacar instalaciones energéticas si Teherán no reabre el estrecho de Ormuz, en una maniobra que enmarca para dar espacio a una negociación con la República Islámica que ponga fin a las hostilidades.

    Más sobre:IránEstados UnidosDonald Trump

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Chad Syverson, experto en productividad de la U. de Chicago: “Debemos ser cautelosamente optimistas sobre la IA”

    “Apurar el cierre de sumarios”: los ahorros de gastos que planea impulsar la ministra de Salud

    FNE da luz verde a fusión entre Mitsubishi Fuso y Hino Motors, pero sujeta a medidas de mitigación

    Senador Walker por definiciones políticas en la administración de Kast: “No voy a ser un incondicional del gobierno”

    Manuel Marfán sostiene que rebaja al impuesto corporativo no se compensará con crecimiento: “Eso es incorrecto”

    El dúo argentino CA7RIEL & Paco Amoroso vuelve a Chile con nuevo disco

    Lo más leído

    1.
    Trump desplegará al ICE este lunes en aeropuertos para acelerar controles de seguridad

    Trump desplegará al ICE este lunes en aeropuertos para acelerar controles de seguridad

    2.
    Trump ordena posponer cinco días los ataques a centrales eléctricas tras “conversaciones muy buenas” con Irán

    Trump ordena posponer cinco días los ataques a centrales eléctricas tras “conversaciones muy buenas” con Irán

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La Tercera

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    El multimillonario de tecnología que advierte la llegada del “Anticristo” e incomoda a la Iglesia Católica

    El multimillonario de tecnología que advierte la llegada del “Anticristo” e incomoda a la Iglesia Católica

    Review de la Kingston Canvas Go! Plus de 256 GB a vuelo de dron

    Review de la Kingston Canvas Go! Plus de 256 GB a vuelo de dron

    El clima en la Tierra se está volviendo “más extremo”, advierten los expertos: cuáles son los efectos más preocupantes

    El clima en la Tierra se está volviendo “más extremo”, advierten los expertos: cuáles son los efectos más preocupantes

    Cuánto costarán los genéricos de Ozempic, tras la expiración de su patente en al menos 5 países

    Cuánto costarán los genéricos de Ozempic, tras la expiración de su patente en al menos 5 países

    Servicios

    A qué hora y dónde ver a Alejandro Tabilo vs. Alex Michelsen por el Masters de Miami

    A qué hora y dónde ver a Alejandro Tabilo vs. Alex Michelsen por el Masters de Miami

    Rating del domingo 22 de marzo en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del domingo 22 de marzo en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Comienza el Travel Sale 2026: ¿Dónde revisar las ofertas en viajes y turismo?

    Comienza el Travel Sale 2026: ¿Dónde revisar las ofertas en viajes y turismo?

    Senador Walker por definiciones políticas en la administración de Kast: “No voy a ser un incondicional del gobierno”
    Chile

    Senador Walker por definiciones políticas en la administración de Kast: “No voy a ser un incondicional del gobierno”

    A qué hora y dónde ver a Alejandro Tabilo vs. Alex Michelsen por el Masters de Miami

    Caso Nabila Rifo: Mauricio Ortega vuelve a pedir libertad condicional y SernamEG presenta descargos

    Chad Syverson, experto en productividad de la U. de Chicago: “Debemos ser cautelosamente optimistas sobre la IA”
    Negocios

    Chad Syverson, experto en productividad de la U. de Chicago: “Debemos ser cautelosamente optimistas sobre la IA”

    “Apurar el cierre de sumarios”: los ahorros de gastos que planea impulsar la ministra de Salud

    FNE da luz verde a fusión entre Mitsubishi Fuso y Hino Motors, pero sujeta a medidas de mitigación

    Qué se sabe del accidente aéreo en el aeropuerto LaGuardia de Nueva York que dejó dos fallecidos y decenas de heridos
    Tendencias

    Qué se sabe del accidente aéreo en el aeropuerto LaGuardia de Nueva York que dejó dos fallecidos y decenas de heridos

    El multimillonario de tecnología que advierte la llegada del “Anticristo” e incomoda a la Iglesia Católica

    El clima en la Tierra se está volviendo “más extremo”, advierten los expertos: cuáles son los efectos más preocupantes

    Ahora fue Palavecino: el lamento de Daniel Garnero tras la tercera expulsión de la UC en la temporada
    El Deportivo

    Ahora fue Palavecino: el lamento de Daniel Garnero tras la tercera expulsión de la UC en la temporada

    La tragedia que enluta a Rodrigo Ureña y a Millonarios, rival de O’Higgins en la Copa Sudamericana

    “Es fácil criticar a un juvenil”: la defensa del DT de Atlético Mineiro tras error de Iván Román en derrota ante Fluminense

    Review de la Kingston Canvas Go! Plus de 256 GB a vuelo de dron
    Tecnología

    Review de la Kingston Canvas Go! Plus de 256 GB a vuelo de dron

    Review del Honor Magic8 Pro: equilibrio y la mayor autonomía del mercado

    Apple actualiza su tope de gama en audio: cómo son los nuevos AirPods Max 2

    El dúo argentino CA7RIEL & Paco Amoroso vuelve a Chile con nuevo disco
    Cultura y entretención

    El dúo argentino CA7RIEL & Paco Amoroso vuelve a Chile con nuevo disco

    La Misteriosa Mirada del Flamenco consigue dos nominaciones a los Premios Platino 2026

    Muere a los 51 años Carrie Anne Fleming, actriz de la serie Supernatural

    Trump confirma “conversaciones muy sólidas” con Irán y apunta a un acuerdo inminente
    Mundo

    Trump confirma “conversaciones muy sólidas” con Irán y apunta a un acuerdo inminente

    Ucrania destaca su papel en Medio Oriente para reivindicar sus aspiraciones de adhesión a la OTAN

    ¿Por qué Dimona, el corazón de la investigación nuclear israelí, es un objetivo para Irán?

    La historia de Kate Escobar, la luthier de acordeones
    Paula

    La historia de Kate Escobar, la luthier de acordeones

    Ni rápido ni lento: así funciona el metabolismo

    Reducción mamaria: las razones detrás de la decisión