    Trump considera que el presidente israelí debería estar “avergonzado” por no indultar a Netanyahu

    "El presidente de Israel, el principal poder que tiene es el poder de conceder indultos y no lo hace”, señaló Trump.

    Europa Press

    El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha insistido este jueves en reclamar el indulto para el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, a quien recibió en la víspera en Washington, y ha considerado por ello que su homólogo israelí, Isaac Herzog, “debería avergonzarse de sí mismo”.

    “Tiene un presidente que se niega a concederle el indulto. Creo que ese hombre debería avergonzarse de sí mismo. El presidente de Israel, el principal poder que tiene es el poder de conceder indultos y no lo hace”, ha señalado en declaraciones a la prensa.

    El inquilino de la Casa Blanca, que ha dicho de Hergoz que ha indultado en “cinco” ocasiones diferentes, ha considerado que, en el caso de Netanyahu “no quiere hacerlo porque supongo que perdería su poder”. “Creo que el pueblo de Israel debería avergonzarlo. Es vergonzoso que no lo conceda. Debería concederlo”, ha reiterado.

    Sus palabras llegan un día después de reunise en la capital estadounidense con el jefe del Ejecutivo israelí, a quien ha elogiado como “un muy buen ministro en tiempos de guerra”. Además, al ser preguntado por el papel de Netanyahu en los errores de seguridad durante los ataques del Movimiento de Resitencia Islámica (Hamás) del 7 de octubre de 2023, ha evitado señalarlo afirmando que “supongo que todos son responsables” y que “nadie más habría previsto” un ataque “sorpresa”.

    Por su parte, la oficina de Herzog ha indicado que aún no ha tomado una decisión sobre un eventual indulto a Netanyahu alegando que esto requiere un dictamen jurídico previo por parte del Ministerio de Justicia. Además, ha recordado que “Israel es un Estado soberano regido por el imperio de la ley”.

    “Solo una vez completado ese proceso, el presidente Herzog considerará la solicitud de acuerdo con la ley, los mejores intereses del Estado de Israel, guiado por su conciencia y sin ninguna influencia de presiones externas o internas de ningún tipo”, ha señalado en un comunicado recogido por ‘The Times of Israel’.

    Su oficina ha aprovechado para reiterar que el presidente israelí “aprecio profundamente” a su par estadounidense, de quien ha destacado “su importante contribución al Estado de Israel y a su seguridad”.

    Netanyahu está señalado en varias causas por una batería de delitos, entre ellos el de fraude o aceptación de sobornos. De hecho, logró volver al poder para un sexto mandato ya con los procesos abiertos, a finales de 2022.

