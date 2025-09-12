Trump dice que sospechoso de asesinato de Charlie Kirk “con un alto grado de certeza” está bajo custodia

En una entrevista con el canal Fox, el Presidente Donald Trump se refirió hoy al asesinato de Charlie Kirk y respecto a la persona sospechosa de haber realizado el disparo señaló que “con un alto grado de certeza lo tenemos bajo custodia”.

El mandatario dijo que “un ministro involucrado en las fuerzas del orden” supuestamente reconoció al tirador. Luego, el padre del tirador convenció a su hijo para que acudiera a la policía.

El activista conservador en un acto en Utah el miércoles. Foto: Archivo

“Tienen a alguien que creen que lo hizo”, añade Trump.

La prensa estadounidense señaló que no han recibido confirmación del FBI ni del Departamento de Seguridad Pública de Utah de que tengan un sospechoso bajo custodia.

El jueves por la noche, las autoridades publicaron nuevas imágenes de video y fotografías de una persona de interés en el tiroteo fatal de Kirk, pidiendo ayuda al público en la búsqueda.

Kirk, un aliado cercano del presidente Donald Trump y amigo del vicepresidente JD Vance , fue asesinado el miércoles mientras hablaba ante una gran multitud en un área al aire libre de la Universidad del Valle de Utah, una escuela en la ciudad de Orem, a unas 35 millas al sur de Salt Lake City.

El director del FBI, Kash Patel, viajó a Utah el jueves e inspeccionó la escena del crimen, según informaron las autoridades. Estuvo presente en una conferencia de prensa vespertina en la universidad junto con representantes de varias agencias del orden público, pero no hizo comentarios.

El gobernador de Utah, Spencer Cox (republicano), y el comisionado del Departamento de Seguridad Pública, Beau Mason, instaron al público a ver las fotos y grabaciones recién publicadas y a proporcionar cualquier pista. Los medios de comunicación presentes no pudieron hacer preguntas.

El FBI ha sido criticado por sus acciones y su retórica pública inusual en el caso, particularmente la decisión de Patel de decir que alguien había sido detenido, solo para que esa persona fuera liberada poco tiempo después.