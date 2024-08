Trump dice que debería haber una respuesta del gobierno de EE.UU. al posible hackeo de su campaña

Tiempo de lectura: 2 minutos

Donald Trump solicitó al gobierno de Joe Biden pronunciarse ante el presunto hackeo a su equipo de campaña.

“No me gusta. Es realmente malo. No estoy contento con esto. Nuestro gobierno no debería permitir que esto ocurra”, declaró el candidato republicano durante un mitin en su mansión de New Jersey.