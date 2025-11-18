Trump dice que estaría “orgulloso” de ordenar ataques contra grupos narcos en México y Colombia

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este lunes que estaría “orgulloso” de ordenar ataques contra presuntos narcotraficantes en el suelo de México, su país vecino, donde actualmente gobierna la presidenta progresista, Claudia Sheinbaum, además de fábricas de estupefacientes en Colombia, donde gobierna Gustavo Petro.

Desde el Salón Oval en la Casa Blanca, ante la prensa, Trump señaló que “conocemos las rutas. Sabemos la dirección de cada capo de la droga. Sabemos sus direcciones. Sabemos cómo son las puertas de sus casas. Lo sabemos todo de cada uno de ellos. Están matando a nuestra gente . Es como una guerra. ¿Que si lo haría? Estaría orgulloso de hacerlo", en relación a la información disponible por los organismos de inteligencia.

Trump apuntó contra México anteriormente como uno de los causantes del tráfico y consumo de drogas en Estados Unidos. Así, también reforzó que “no estoy contento con México”.

En la instancia, también se refirió a las protestas desarrolladas en territorio mexicano, las que se atribuyen a la Generación Z y que se manifestaban en contra de la gestión en el combate contra el narcotráfico y la corrupción de Sheinbaum.

Durante el fin de semana, los disturbios en las afueras del Palacio Nacional dejaron alrededor de 120 heridos entre civiles y policías, además de unas 20 personas detenidas, según reporta France 24.

“He estado viendo lo que pasaba en Ciudad de México este fin de semana. Hay problemas graves allí”, afirmó.

El mandatario estadounidense también apuntó contra Colombia y afirmó que sentiría “orgullo” de ordenar ataques contra fábricas de cocaína, señalando que una medida de esa envergadura ayudaría a “salvar millones de vidas”.

Estados Unidos ya lanzó una ofensiva contra supuestas narcolanchas provenientes de Venezuela en el Mar Caribe. La ofensiva militar hasta el momento deja un saldo de 84 personas.