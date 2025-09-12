Trump dice que Memphis será la próxima ciudad que recibirá tropas de la Guardia Nacional

El presidente estadounidense, Donald Trump, anunció este viernes que la próxima ciudad a la que enviará tropas de la Guardia Nacional será Memphis, Tennessee, como parte de sus esfuerzos para acabar con el crimen en las principales urbes del país lideradas por los demócratas.

El mandatario realizó el anuncio durante una entrevista en el programa Fox and Friends, del canal Fox News, en la que afirmó que el alcalde de la ciudad, el demócrata Paul Young, está “feliz” con la decisión, al igual que el gobernador del estado, el republicano Bill Lee.

“Seré el primero en decirlo ahora mismo, de nuevo, vamos a Memphis”, dijo Trump en la entrevista, calificando a la ciudad de “profundamente aproblemada” y que la medida incluiría a la “Guardia Nacional y cualquier otra persona que necesitemos”.

President Trump is live on the curvy couch — are you tuned in? pic.twitter.com/992VdCeiRO — FOX & Friends (@foxandfriends) September 12, 2025

Por su parte, el alcalde Young aseguró en una conferencia de prensa este mismo viernes que la nueva medida de la Administración Trump no se hizo a petición suya, afirmando que se enteró por la mañana “de que el presidente y el gobernador están buscando traer recursos federales a nuestra ciudad, incluida la Guardia Nacional, lo cual tienen la autoridad para hacer”.

“Quiero aclarar que no solicité la Guardia Nacional y no creo que sea la manera de reducir el crimen”, dijo, agregando que “sin embargo, esa decisión ya está tomada”.

El alcalde de Memphis, Paul Young. Imagen Canal ABC24.

Como consigna el sitio de CNN Internacional, Trump había amenazado previamente con enviar tropas a Chicago y escribió en una publicación de Truth Social que la ciudad está “a punto de descubrir por qué se llama Departamento de GUERRA”.

Pero si bien el Departamento de Seguridad Nacional anunció medidas drásticas contra la inmigración, la movilización de tropas prometida por Trump no se ha materializado.

El despliegue en Memphis, que tiene una de las tasas de criminalidad más altas de EE.UU. -con 2.501 delitos violentos por cada 100.000 personas, según muestran datos del FBI-, marcaría una escalada en el uso de tropas por parte del presidente y ocurre aproximadamente un mes después de que enviara a la Guardia Nacional a las calles de Washington DC.