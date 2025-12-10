VOTA INFORMADO por $1100
    Trump dice que no le “gustaría” que arrestaran a María Corina Machado en su intento por acudir a Oslo

    El presidente de Estados Unidos afirmó además que una supuesta detención de la opositora venezolana no le haría "ninguna gracia", poco después de que la hija de la activista recibiera el Premio Nobel de la Paz 2025 en su nombre.

    Por 
    Europa Press
     
    Lya Rosen

    El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este miércoles que no le gustaría que arrestaran a la opositora venezolana María Corina Machado en su intento por acudir a la capital de Noruega, Oslo, donde le entregaron el Premio Nobel de la Paz 2025 a su hija Ana Corina Sosa en su nombre, ante su imposibilidad de llegar a tiempo.

    “Fue muy amable. Dijo que ‘yo debería haber ganado el Nobel’. Y no... bueno, estoy haciendo esto para salvar vidas. No lo hago por ninguna otra razón. Pero no , no me gustaría que la arrestaran. No me haría ninguna gracia”, declarado Trump desde el Despacho Oval, en un encuentro con los medios de comunicación durante una reunión con empresarios de alto nivel.

    Para evitar su detención por parte de las autoridades venezolanas, Machado, quien lleva meses recluida en un lugar secreto en Venezuela, habría salido del país latinoamericano a bordo de una embarcación hacia Curazao, para luego tomar un vuelo hacia Noruega.

    La opositora había dicho que muchas personas habían “arriesgado sus vidas” para que ella llegara a Oslo.

    El presidente del Comité Noruego del Nobel, Jørgen Watne Frydnes, anunció en la ceremonia de entrega de premios que Machado, que había “hecho todo lo posible para poder asistir a la ceremonia”, se encuentra “a salvo y estará” en la capital noruega próximamente.

