SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Mundo

    Trump exige a los líderes demócratas de Minnesota que cooperen con ICE para deportar a “criminales ilegales”

    En una publicación en su red Truth Social, el mandatario estadounidense instó al gobernador del estado, Tim Walz, y al alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, a seguir un plan de cuatro pasos para colaborar con los agentes de inmigración.

    Por 
    Lya Rosen

    El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pidió este domingo a las autoridades demócratas de Minnesota que trabajen con su administración en la “rápida remoción de todos los inmigrantes ilegales criminales en nuestro país” y que no alienten a los “agitadores de izquierda a obstruir ilegalmente” las operaciones de del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y la Patrulla Fronteriza.

    Trump afirmó en una publicación en la red social Truth Social que el “caos” impulsado por los demócratas, especialmente el gobernador del estado, Tim Walz, y el alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, provocó la muerte “trágica” de dos estadounidenses en las últimas semanas, refiriéndose a los asesinatos de Alex Pretti y Renee Good.

    El primero de ellos ocurrió este sábado, luego de que un agente del ICE disparara en varias ocasiones contra Pretti, un enfermero de 37 años, durante una protesta contra las tácticas migratorias de la Casa Blanca en Minneapolis. Solo dos semanas después de que Good perdiera la vida en un incidente similar.

    “Por la presente, hago un llamado al gobernador Walz, al alcalde Frey y a TODOS los gobernadores y alcaldes demócratas de los Estados Unidos de América para que cooperen formalmente con la Administración Trump para hacer cumplir las leyes de nuestra nación, en lugar de resistir y avivar las llamas de la división, el caos y la violencia”, escribió Trump en su red social.

    En su publicación, también instó a los demócratas a seguir un plan de cuatro pasos para colaborar con los agentes de inmigración. Es así como en el primero de estos insta a Frey y Walz a entregar a todos los “extranjeros ilegales criminales que actualmente están encarcelados en sus prisiones”.

    Para luego pedir la entrega de los inmigrantes arrestados por la policía local a las fuerzas del orden estatales, que esta misma fuerza policial ayude a detenerlos y, en el punto final, nuevamente instar a los políticos de Minnesota a colaborar con el Gobierno Federal.

    Esto para “proteger a los ciudadanos estadounidenses y expulsar rápidamente a todos los inmigrantes ilegales delincuentes de nuestro país”.

    En el texto además resaltó que, en lugares como Memphis, Tennessee, o Washington, D.C., algunos demócratas ya han cooperado y llamó al Congreso estadounidense para que apruebe de inmediato una legislación para erradicar las Ciudades Santuario, las urbes con políticas locales que limitan el accionar de agentes de inmigración que “son la causa principal de todos estos problemas”.

    “Todas estas solicitudes se basan en el SENTIDO COMÚN y brindarán las mejores circunstancias posibles para ¡Hacer que Estados Unidos vuelva a ser grande!”, aseguró el jefe de Estado norteamericano.

    Para finalizar señalando: “La Administración Trump está a la espera de que cualquier demócrata haga lo correcto y colabore con nosotros en estos importantes asuntos para HACER QUE ESTADOS UNIDOS SEA SEGURO, como lo es en todas las áreas de nuestro país donde participamos e involucramos, junto con los líderes locales”.

    Esta publicación se conoció después de que Walz comparara la represión del gobierno del republicano contra la inmigración ilegal con la captura de Ana Frank por parte de los nazis en la Segunda Guerra Mundial, y antes de que el mismo Trump, en otra cita en su red social, atacara a Joe Biden y otros legisladores demócratas diciendo que sentaron las bases para las muertes de Good y Pretti al no hacer cumplir las leyes de inmigración.

    Demócratas piden a republicanos que rechacen financiación al DHS

    Durante este domingo también se conoció la petición de Chuck Schumer, el líder del Partido Demócrata en el Senado, al Partido Republicano para que rechace el proyecto de ley de financiamiento del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), tras la muerte de Pretti y Good a manos de agentes federales.

    “Los atroces asesinatos de Renée Good y Alex Pretti en las calles de Minneapolis deben llevar a los republicanos a unirse a los demócratas para reformar el Servicio de Control DE Inmigración y Aduanas (ICE) y la Protección Fronteriza con el fin de proteger al pueblo”, afirmó el legislador en un comunicado donde apuntó a que los ciudadanos “deben estar a salvo del abuso de su propio gobierno”.

    La propuesta de Schumer llega después de que él mismo se comprometiera, junto a otros demócratas como Catherine Cortez Masto y Jacky Rosen, a votar en contra de la financiación para el DHS, la cartera dirigida por Kristi Noem, en una votación que tendrá lugar la próxima semana en la Cámara Alta estadounidense.

    Esta ley de financiación estaría incluida en un paquete legislativo más amplio junto con otros proyectos clave para el funcionamiento de la administración federal, por lo que la negativa demócrata podría suponer el cierre parcial del Gobierno si no se alcanza un acuerdo antes del próximo viernes 31 de enero.

    Más sobre:Donald TrumpEstados UnidosMinnesotaMinneapolisTim WalzJacob FreyInmigrantesICEMundo

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Fiscal Muñoz tras detención de Ángela Vivanco: “La diligencia se llevó a cabo en el momento oportuno”

    Carabineros detiene a Ángela Vivanco en su domicilio en Las Condes y formalización será este lunes

    Trama bielorrusa: Carabineros detiene a exministra Ángela Vivanco tras avance clave en investigación por cohecho y lavado de activos

    Primer discurso en foros internacionales: Kast debuta en cumbre con Lula y Petro

    Senadores electos piden postergar definición de secretario de la corporación

    Delcy Rodríguez dice que Venezuela debe convertirse en una “potencia productora de petróleo”

    Lo más leído

    1.
    En video filtrado: Delcy Rodríguez revela ultimátum que lanzó EE.UU. tras captura de Maduro

    En video filtrado: Delcy Rodríguez revela ultimátum que lanzó EE.UU. tras captura de Maduro

    2.
    Etienne Soula: “Rusia y China se encuentran entre los claros vencedores de la situación por Groenlandia”

    Etienne Soula: “Rusia y China se encuentran entre los claros vencedores de la situación por Groenlandia”

    3.
    Canadá enfrenta una ola de frío extremo con sensaciones térmicas de hasta -55 grados

    Canadá enfrenta una ola de frío extremo con sensaciones térmicas de hasta -55 grados

    4.
    Delcy Rodríguez dice que Venezuela debe convertirse en una “potencia productora de petróleo”

    Delcy Rodríguez dice que Venezuela debe convertirse en una “potencia productora de petróleo”

    5.
    Jon Lee Anderson, cronista norteamericano: “Trump ha logrado que una de las revoluciones más de izquierda en América Latina trabaje para él”

    Jon Lee Anderson, cronista norteamericano: “Trump ha logrado que una de las revoluciones más de izquierda en América Latina trabaje para él”

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    La playa en Chile que fue destacada por un medio argentino: “El mar es calmo y se disfruta sin apuro”

    La playa en Chile que fue destacada por un medio argentino: “El mar es calmo y se disfruta sin apuro”

    Las 3 regiones de Chile que tendrán lluvia y tormentas eléctricas en “un corto período de tiempo”

    Las 3 regiones de Chile que tendrán lluvia y tormentas eléctricas en “un corto período de tiempo”

    Qué se sabe del “plan maestro” que anunció Trump para la reconstrucción de Gaza

    Qué se sabe del “plan maestro” que anunció Trump para la reconstrucción de Gaza

    Cambio climático: cómo los pingüinos están cambiando por las altas temperaturas, según un estudio

    Cambio climático: cómo los pingüinos están cambiando por las altas temperaturas, según un estudio

    Servicios

    Altas temperaturas para cinco regiones desde el próximo miércoles: pronostican máximas de hasta 36° en el Biobío

    Altas temperaturas para cinco regiones desde el próximo miércoles: pronostican máximas de hasta 36° en el Biobío

    Mantienen alerta amarilla en El Loa por precipitaciones y posibles tormentas eléctricas

    Mantienen alerta amarilla en El Loa por precipitaciones y posibles tormentas eléctricas

    DMC emite aviso meteorológico por probables tormentas eléctricas para cinco regiones de Chile

    DMC emite aviso meteorológico por probables tormentas eléctricas para cinco regiones de Chile

    Fiscal Muñoz tras detención de Ángela Vivanco: “La diligencia se llevó a cabo en el momento oportuno”
    Chile

    Fiscal Muñoz tras detención de Ángela Vivanco: “La diligencia se llevó a cabo en el momento oportuno”

    Carabineros detiene a Ángela Vivanco en su domicilio en Las Condes y formalización será este lunes

    Trama bielorrusa: Carabineros detiene a exministra Ángela Vivanco tras avance clave en investigación por cohecho y lavado de activos

    Huelga de trabajadores de Finning en Antofagasta llega a su fin tras acuerdo y labores se retoman este lunes
    Negocios

    Huelga de trabajadores de Finning en Antofagasta llega a su fin tras acuerdo y labores se retoman este lunes

    El gran ajuste de los seguros contra incendios en Chile en la última década

    Máximo Pacheco: “Sé que el presidente electo tiene mucho aprecio y reconocimiento al trabajo que yo he hecho”

    Qué alimentos debes comer para ser un “súper anciano”, según un experto en longevidad
    Tendencias

    Qué alimentos debes comer para ser un “súper anciano”, según un experto en longevidad

    Cómo es el castillo que Carlos III alquilará para “bodas de lujo y eventos cinco estrellas”

    Cómo China se ha infiltrado en el Ejército de Taiwán en medio de las presiones para obtener su control, según reportes

    Hernán Caputto y el legado de campeón de Esteban González en Coquimbo: “Toca seguir generando gloria con estos jugadores”
    El Deportivo

    Hernán Caputto y el legado de campeón de Esteban González en Coquimbo: “Toca seguir generando gloria con estos jugadores”

    Le gritó al plantel de la UC: la eufórica celebración del Mono Sánchez que terminó a los empujones en la Supercopa

    Tras una infartante tanda de 20 penales: Coquimbo Unido supera a la UC y consigue su primera Supercopa

    Narración japonesa y una programación familiar: los detalles del 5° Festival Internacional de Kamishibai en Las Condes
    Finde

    Narración japonesa y una programación familiar: los detalles del 5° Festival Internacional de Kamishibai en Las Condes

    Con más de 30 establecimientos gastronómicos: así es la Guía de Lugares con Opciones Veganas en Valparaíso

    Más de 830 barriles de cerveza, música en vivo y actividades: así será Bierfest Kunstmann 2026

    Vuelven Goku y Vegeta: Dragon Ball Super confirma la adaptación del arco de Moro
    Cultura y entretención

    Vuelven Goku y Vegeta: Dragon Ball Super confirma la adaptación del arco de Moro

    Hablar con los muertos: un relato de Jaime Bayly

    La mancha humana: un relato de Irene Vallejo

    Trump exige a los líderes demócratas de Minnesota que cooperen con ICE para deportar a “criminales ilegales”
    Mundo

    Trump exige a los líderes demócratas de Minnesota que cooperen con ICE para deportar a “criminales ilegales”

    Delcy Rodríguez dice que Venezuela debe convertirse en una “potencia productora de petróleo”

    Obama afirma que el asesinato en Minneapolis es una “tragedia” y que los agentes federales “no están operando de manera legal”

    Pilar Quispe Mamani: Lenta, pero segura
    Paula

    Pilar Quispe Mamani: Lenta, pero segura

    Equipo Paula gana premio ‘Pobre el que no cambia la mirada 2025′

    Torre helada de frutos rojos y yogur