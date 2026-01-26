Trump exige a los líderes demócratas de Minnesota que cooperen con ICE para deportar a “criminales ilegales”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pidió este domingo a las autoridades demócratas de Minnesota que trabajen con su administración en la “rápida remoción de todos los inmigrantes ilegales criminales en nuestro país” y que no alienten a los “agitadores de izquierda a obstruir ilegalmente” las operaciones de del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y la Patrulla Fronteriza.

Trump afirmó en una publicación en la red social Truth Social que el “caos” impulsado por los demócratas, especialmente el gobernador del estado, Tim Walz, y el alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, provocó la muerte “trágica” de dos estadounidenses en las últimas semanas, refiriéndose a los asesinatos de Alex Pretti y Renee Good.

El primero de ellos ocurrió este sábado, luego de que un agente del ICE disparara en varias ocasiones contra Pretti, un enfermero de 37 años, durante una protesta contra las tácticas migratorias de la Casa Blanca en Minneapolis. Solo dos semanas después de que Good perdiera la vida en un incidente similar.

“Por la presente, hago un llamado al gobernador Walz, al alcalde Frey y a TODOS los gobernadores y alcaldes demócratas de los Estados Unidos de América para que cooperen formalmente con la Administración Trump para hacer cumplir las leyes de nuestra nación, en lugar de resistir y avivar las llamas de la división, el caos y la violencia”, escribió Trump en su red social.

That is why I am hereby calling on Governor Walz, Mayor Frey, and EVERY Democrat Governor and Mayor in the United States of America to formally cooperate with the Trump Administration to… pic.twitter.com/ZLQI4D2in0 — Fan Donald J. Trump 🇺🇸 TRUTH POSTS (@TruthTrumpPosts) January 25, 2026

En su publicación, también instó a los demócratas a seguir un plan de cuatro pasos para colaborar con los agentes de inmigración. Es así como en el primero de estos insta a Frey y Walz a entregar a todos los “extranjeros ilegales criminales que actualmente están encarcelados en sus prisiones”.

Para luego pedir la entrega de los inmigrantes arrestados por la policía local a las fuerzas del orden estatales, que esta misma fuerza policial ayude a detenerlos y, en el punto final, nuevamente instar a los políticos de Minnesota a colaborar con el Gobierno Federal.

Esto para “proteger a los ciudadanos estadounidenses y expulsar rápidamente a todos los inmigrantes ilegales delincuentes de nuestro país”.

En el texto además resaltó que, en lugares como Memphis, Tennessee, o Washington, D.C., algunos demócratas ya han cooperado y llamó al Congreso estadounidense para que apruebe de inmediato una legislación para erradicar las Ciudades Santuario, las urbes con políticas locales que limitan el accionar de agentes de inmigración que “son la causa principal de todos estos problemas”.

“Todas estas solicitudes se basan en el SENTIDO COMÚN y brindarán las mejores circunstancias posibles para ¡Hacer que Estados Unidos vuelva a ser grande!”, aseguró el jefe de Estado norteamericano.

Para finalizar señalando: “La Administración Trump está a la espera de que cualquier demócrata haga lo correcto y colabore con nosotros en estos importantes asuntos para HACER QUE ESTADOS UNIDOS SEA SEGURO, como lo es en todas las áreas de nuestro país donde participamos e involucramos, junto con los líderes locales”.

Esta publicación se conoció después de que Walz comparara la represión del gobierno del republicano contra la inmigración ilegal con la captura de Ana Frank por parte de los nazis en la Segunda Guerra Mundial, y antes de que el mismo Trump, en otra cita en su red social, atacara a Joe Biden y otros legisladores demócratas diciendo que sentaron las bases para las muertes de Good y Pretti al no hacer cumplir las leyes de inmigración.

Demócratas piden a republicanos que rechacen financiación al DHS

Durante este domingo también se conoció la petición de Chuck Schumer, el líder del Partido Demócrata en el Senado, al Partido Republicano para que rechace el proyecto de ley de financiamiento del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), tras la muerte de Pretti y Good a manos de agentes federales.

“Los atroces asesinatos de Renée Good y Alex Pretti en las calles de Minneapolis deben llevar a los republicanos a unirse a los demócratas para reformar el Servicio de Control DE Inmigración y Aduanas (ICE) y la Protección Fronteriza con el fin de proteger al pueblo”, afirmó el legislador en un comunicado donde apuntó a que los ciudadanos “deben estar a salvo del abuso de su propio gobierno”.

La propuesta de Schumer llega después de que él mismo se comprometiera, junto a otros demócratas como Catherine Cortez Masto y Jacky Rosen, a votar en contra de la financiación para el DHS, la cartera dirigida por Kristi Noem, en una votación que tendrá lugar la próxima semana en la Cámara Alta estadounidense.

Esta ley de financiación estaría incluida en un paquete legislativo más amplio junto con otros proyectos clave para el funcionamiento de la administración federal, por lo que la negativa demócrata podría suponer el cierre parcial del Gobierno si no se alcanza un acuerdo antes del próximo viernes 31 de enero.