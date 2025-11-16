OFERTA ELECCIONES $990
    Mundo

    Trump exige a NBC que despida al presentador Seth Meyers por bromear sobre sus vínculos con Epstein

    "Meyers no tiene talento y la NBC debería despedirlo inmediatamente”, escribió Trump en su cuenta de su plataforma Truth Social.

    Por 
    Europa Press
    El presentador Seth Meyers. Foto: Archivo NBCU Photo Bank via Getty Images

    El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha exigido a la cadena NBC el despido inmediato del presentador y cómico Seth Meyers por dedicar uno de sus últimos programas a bromear sobre los vínculos entre Trump y el fallecido empresario Jeffrey Epstein, condenado por dirigir una red de prostitución y acusado, antes de su muerte por suicidio, de tráfico de menores.

    “Meyers sufre de un caso incurable de Síndrome de Trastorno de Trump”, ha criticado el inquilino de la Casa Blanca después de que Meyers le enrostrara en su programa del viernes, con tono jocoso, que el presidente eludió contestar a preguntas de los medios tras aparecer una nueva remesa de correos electrónicos que lo situaban con una de las víctimas del empresario.

    “Dejando a un lado todo lo demás, Meyers no tiene talento y la NBC debería despedirlo inmediatamente”, ha escrito Trump en su cuenta de su plataforma Truth Social, en un nuevo ataque contra una personalidad cómica de la televisión.

    En septiembre, la cadena ABC suspendió temporalmente la emisión del programa del cómico Jimmy Kimmel tras presiones del presidente de la Comisión Federal de las Telecomunicaciones, Brendan Carr, en represalia a bromas de Kimmel sobre el asesinato del comentarista ultra Charlie Kirk.

