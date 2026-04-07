Trump felicita a la tripulación de Artemis II tras sobrevuelo lunar y promete base en el satélite: “Estados Unidos no tendrá rival”

En medio de uno de los momentos más simbólicos de la exploración espacial en décadas, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sostuvo una comunicación satelital con los cuatro astronautas de la misión Artemis II, a pocas horas de que la nave Orión completara su histórico sobrevuelo por el lado oculto de la Luna.

El contacto ocurrió luego de que la tripulación estuviera 57 minutos de incomunicación total con la Tierra, período en que la cápsula se desplazó detrás del satélite natural a apenas 6.800 kilómetros de su superficie, en una maniobra clave para el desarrollo de la misión.

Durante la conversación, el mandatario no escatimó elogios, destacando que “han hecho historia”, antes de recalcar que el equipo “inspiró al mundo entero”, relevando el carácter “pionero” de la expedición.

“Estoy muy orgulloso de lo que hicieron todos ustedes. Son un equipo increíble, que hizo que todo esto fuera posible, inspirando al mundo entero”, manifestó.

“EE.UU. no tendrá rival”

Trump también aprovechó de vincular directamente los avances de la misión con la competencia global, particularmente con China, en el contexto de la nueva carrera espacial.

“Estados Unidos no tendrá rival en el espacio”, aseguró, proyectando además los próximos pasos del programa espacial estadounidense y afirmando que “esta vez no dejaremos solo huellas, construiremos una base y nos iremos directo a Marte”.

Desde la cápsula, los astronautas compartieron detalles inéditos de la experiencia. El comandante Reid Wiseman describió el viaje como una oportunidad única para observar fenómenos nunca antes vistos, incluyendo un eclipse solar desde el espacio profundo.

Por su parte, el canadiense Jeremy Hansen, primer astronauta de su país en alcanzar la órbita lunar, destacó el impacto visual del lado oculto del satélite.

“Lo más notorio fue el tamaño de los cráteres”, explicó, añadiendo que también pudieron percibir de manera distinta la influencia gravitacional de la Tierra sobre la Luna.

En tanto, el piloto Victor Glover, ofreció un relato más personal, admitiendo que “tuve que hacer una plegaria al pasar por el lado oscuro, pero luego volví a filmar, porque ese era mi trabajo”, comentó.

Al cierre de la comunicación, Trump extendió una invitación formal a los astronautas para visitarlo en la Casa Blanca una vez finalizada la misión.