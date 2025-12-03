VOTA INFORMADO por $1100
    Trump insiste en la anulación de las órdenes y documentos firmados automáticamente por la administración de Joe Biden

    Desde la Casa Blanca no han detallado qué documentos quedarían inválidos luego del anuncio del republicano, quien cuestionó la idoneidad cognitiva del expresidente Biden por el uso del autopen.

    Por 
    Europa Press
     
    Rodrigo Gómez S.
    El dibujo de una mujer desnuda que complica a Donald Trump por el caso Jeffrey Epstein. Foto: REUTERS.

    El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, insistió este martes en declarar “nulos, sin efecto y sin validez” todos los documentos, incluidas órdenes ejecutivas e indultos, emitidos con firma automática por la administración de su predecesor, el demócrata Joe Biden.

    “Todos los documentos, proclamaciones, órdenes ejecutivas, memorandos o contratos firmados por orden del ahora infame y no autorizado autopen, dentro de la Administración de Joseph R. Biden Jr., quedan nulos, sin efecto y sin validez”, afirmó el magnate republicano a través de la red social X.

    Asimismo, instó a cualquier persona que reciba “indultos, conmutaciones o cualquier otro documento legal firmado de esta manera” a que “tenga en cuenta que dicho documento ha sido rescindido total y completamente y no tiene efecto legal”.

    Su publicación llega después de que el pasado viernes, de manera similar, afirmara a través de la misma plataforma que “cualquier documento” firmado por Biden con el autopen quedaba “rescindido”.

    El autopen es una máquina que era usada por Biden -al igual que otros presidentes- para firmar documentos, el cual rubrica el documento de manera automática con la firma de la autoridad, lo que desliza la posibilidad de que estos eran firmados sin tener conocimiento de su contenido. Esta vez se cuestiona por la eventual firma de indultos que habrían recibido los investigadores del asalto al Capitolio, en 2021.

    Con todo, la Casa Blanca no ha revelado algún listado con las acciones y órdenes específicas afectadas, mientras que la anulación de un indulto sería una maniobra sin precedentes ni base legal.

    Trump ya anunció el pasado mes de junio una investigación para determinar si el exmandatario abusó de este método, aludiendo a un posible “deterioro cognitivo” del demócrata, que rechazó tales insinuaciones.

    El uso del autopen o bolígrafo automático, ha sido uno de los principales asuntos con los que el republicano critica a su predecesor demócrata, aduciendo un supuesto abuso debido al “deterioro cognitivo” que le atribuye, pese a que esta herramienta ha sido empleada por múltiples presidentes de uno y otro partido en los últimos años.

