Mundo

Trump moviliza a la Guardia Nacional en Memphis y crea una “Fuerza Especial de Seguridad”

La nueva fuerza tendrá como misión, según la Casa Blanca, "erradicar la delincuencia callejera y violenta" y también hacer cumplir la ley de inmigración. La siguiente ciudad donde se relizará una operación similar será Chicago.

Por 
Luis Cerda
 
Europa Press
FREDERIC J. BROWN

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó este lunes un memorando que ordena el despliegue de la Guardia Nacional en Memphis y la creación de una “Fuerza Especial de Seguridad” con el objetivo de “erradicar la delincuencia callejera y violenta”.

Según el documento difundido por la Casa Blanca, esta nueva fuerza aplicará medidas como “la saturación a gran escala de los barrios asediados con personal policial”, además de “una vigilancia policial rigurosa, un procesamiento judicial agresivo, investigaciones complejas y la aplicación de medidas financieras”.

Guardia Nacional en Memphis

El texto señala que “el secretario de Guerra (Pete Hegseth) solicitará al gobernador de Tennessee (Bill Lee) (...) que ponga a disposición unidades de la Guardia Nacional de Tennessee para apoyar las operaciones de seguridad pública y aplicación de la ley en Memphis”.

Trump indicó que este despliegue será “en la cantidad y por el tiempo que el gobernador considere necesario”. Además, se establece que la fiscal general, Pam Bondi, y la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, “solicitarán el apoyo de la Guardia Nacional que sea necesario y apropiado”, mientras que Hegseth “queda autorizado a (...) autorizar la movilización y el entrenamiento de más personal de la Guardia Nacional”.

Creación de la “Fuerza Especial de Seguridad”

El memorando incluye la puesta en marcha de la “Fuerza Especial de Seguridad de Memphis”, que tendrá facultades para: “erradicar la delincuencia callejera y violenta”; “hacer cumplir la ley federal de inmigración”; “coordinar la aplicación estricta de las leyes aplicables en materia de calidad de vida, molestias y seguridad pública” atender “disturbios y manifestaciones no permitidos”.

Este cuerpo especial reportará directamente a Trump a través de su asesor Stephen Miller e integrará agencias como el Tesoro, Defensa, Justicia, Seguridad Nacional, el FBI y la DEA. También podrá coordinarse con autoridades estatales y locales de Tennessee, Arkansas y Misisipi.

Trump: “Réplica de esfuerzos exitosos”

Durante la firma en el Despacho Oval, Trump aseguró que este despliegue “será una réplica de nuestros extraordinariamente exitosos esfuerzos aquí”, en referencia a Washington. El mandatario adelantó además que Chicago será la siguiente ciudad donde se aplicará una operación similar.

El plan sigue la línea de anteriores despliegues en Washington D.C. y Los Ángeles, aunque este último fue declarado ilegal por un juez federal de California al considerar que violaba la ley del siglo XIX Posse Comitatus, que prohíbe el uso de fuerzas militares en seguridad interna.

Más ciudades bajo la mira

Trump ya había advertido a principios de septiembre que la Guardia Nacional podría intervenir también en Baltimore (Maryland) y en Nueva Orleans (Luisiana).

