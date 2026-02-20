SUSCRÍBETE
    Mundo

    Trump ordena publicar archivos sobre vida extraterrestre después de que Obama afirmara creer en su existencia

    El presidente de Estados Unidos instruyó al jefe del Departamento de Defensa que inicie el proceso de identificación y divulgación de documentos gubernamentales relacionados con fenómenos aéreos y objetos voladores no identificados.

    Por 
    Lya Rosen
     
    Europa Press

    El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ordenó este jueves a su Gobierno que de inicio a la “identificación y divulgación de archivos gubernamentales relacionados con vida extraterrestre” y otros fenómenos relacionados, días después de que el exmandatario Barack Obama afirmara creer que los alienígenas “son reales”, pero no haberlos visto.

    “En vista del gran interés mostrado, ordenaré al secretario de Guerra (el jefe del Departamento de Defensa, Pete Hegseth) y a otros departamentos y agencias pertinentes, que inicien el proceso de identificación y divulgación de archivos gubernamentales relacionados con vida extraterrestre, fenómenos aéreos no identificados (FANI) y objetos voladores no identificados (OVNI)”, anunció Trump en redes sociales.

    En su publicación en Truth Social, el mandatario estadounidense extendió la instrucción a “cualquier otra información relacionada” con un asunto que describió como “tan complejo, pero sumamente interesante e importante”.

    El anuncio llega solo unas horas después de que Trump criticara a Obama por sus palabras, afirmando que “reveló información clasificada, no debería haberlo hecho”.

    “No sé si son reales o no, pero puedo decirte que reveló información clasificada”, señaló a la prensa a bordo del Air Force One, apuntando a que el expresidente demócrata “cometió un gran error” al pronunciarse de ese modo.

    Obama participó en un podcast el pasado fin de semana en el que fue consultado si creía en la existencia de alienígenas. Ante esto respondió: “Son reales. Pero yo no los he visto″.

    Para luego agregar: “No están en el Área 51. No hay unas instalaciones subterráneas, a menos que haya una enorme conspiración y lo hayan escondido del presidente de Estados Unidos”.

    Más sobre:Donald TrumpVida extraterrestreArchivosBarack ObamaMundo

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

