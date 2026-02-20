Trump ordena publicar archivos sobre vida extraterrestre después de que Obama afirmara creer en su existencia

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ordenó este jueves a su Gobierno que de inicio a la “identificación y divulgación de archivos gubernamentales relacionados con vida extraterrestre” y otros fenómenos relacionados, días después de que el exmandatario Barack Obama afirmara creer que los alienígenas “son reales”, pero no haberlos visto.

“En vista del gran interés mostrado, ordenaré al secretario de Guerra (el jefe del Departamento de Defensa, Pete Hegseth) y a otros departamentos y agencias pertinentes, que inicien el proceso de identificación y divulgación de archivos gubernamentales relacionados con vida extraterrestre, fenómenos aéreos no identificados (FANI) y objetos voladores no identificados (OVNI)” , anunció Trump en redes sociales.

Based on the tremendous interest shown, I will be directing the Secretary of War, and other relevant Departments and Agencies, to begin the process of identifying and releasing Government files related to alien and extraterrestrial life, unidentified aerial phenomena (UAP), and… — Commentary: Trump Truth Social Posts On X (@TrumpTruthOnX) February 20, 2026

En su publicación en Truth Social, el mandatario estadounidense extendió la instrucción a “cualquier otra información relacionada” con un asunto que describió como “tan complejo, pero sumamente interesante e importante”.

El anuncio llega solo unas horas después de que Trump criticara a Obama por sus palabras, afirmando que “reveló información clasificada, no debería haberlo hecho”.

“No sé si son reales o no, pero puedo decirte que reveló información clasificada” , señaló a la prensa a bordo del Air Force One, apuntando a que el expresidente demócrata “cometió un gran error” al pronunciarse de ese modo.

Obama participó en un podcast el pasado fin de semana en el que fue consultado si creía en la existencia de alienígenas. Ante esto respondió: “Son reales. Pero yo no los he visto″.