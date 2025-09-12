Trump otorgará a Charlie Kirk la Medalla Presidencial de la Libertad

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este jueves que otorgará póstumamente la Medalla Presidencial de la Libertad a Charlie Kirk, un día después de que el activista conservador fuera asesinado mientras se dirigía a los estudiantes en la Universidad Valley de Utah.

Trump hizo el anuncio durante un discurso en el Pentágono durante una ceremonia para conmemorar los atentados del 11 de septiembre, el que inició honrando la vida y el legado de Kirk.

“Antes de comenzar, permítanme expresar el horror y el dolor que sienten tantos estadounidenses por el atroz asesinato de Charlie Kirk”, dijo Trump. “Charlie fue un gigante de su generación, un defensor de la libertad y una inspiración para millones y millones de personas”.

Charlie Kirk. Foto: REUTERS.

Más tarde confirmó que Kirk, quien tenía 31 años al momento de recibir el disparo que le quitó la vida, recibirá la Medalla Presidencial de la Libertad a título póstumo. “La fecha de la ceremonia se anunciará próximamente”, afirmó, añadiendo que “solo puedo garantizarles una cosa: tendremos una gran multitud”.

El desaparecido activista conservador, como asegura el sitio de Politico, pasó de ser un novato político a figura central en la órbita política de Trump, cofundó Turning Point USA y dedicó gran parte de la última década a recorrer EE.UU., sumando el apoyo en los campus universitarios para causas conservadoras.

Como un aliado cercano de Trump, Donald Trump Jr. y el vicepresidente J.D. Vance, a Kirk se le atribuye el haber ayudado al presidente a ganarse el apoyo de los jóvenes votantes antes de las elecciones de 2024.