Trump pide a los miembros de la OTAN dejar de comprar petróleo ruso para aplicar mayores sanciones al Kremlin

En una carta publicada a través de su red social Truth Social, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, se dirigió a los países miembros de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) para tratar eventuales nuevas sanciones a Rusia.

En la misiva señaló que estaba “preparado para aplicar mayores sanciones a Rusia”. Sin embargo, enfatizó que aquella medida dependería de que los países miembros de la OTAN dejaran de comprar petróleo ruso .

“Como saben, el compromiso de la OTAN con el triunfo ha estado muy por debajo del 100% y la compra de petróleo ruso por parte de algunos ha sido impactante. Esto debilita enormemente su posición negociadora y su poder de negociación con Rusia”, explicó a través de la señalada red social.

El presidente estadounidense también instó a la alianza militar a aplicar sanciones arancelarias a China en torno al 50 y 100%, los que señaló serían retirados terminada la guerra entre Rusia y Ucrania.

“China ejerce un fuerte control, e incluso dominio, sobre Rusia, y estos potentes aranceles romperán ese dominio”, detalló.

Por otro lado, también enfatizó que no se trataba de la “guerra de Trump”, sino que era la “guerra de (Joe) Biden y (Volodimir) Zelenski”.

Detallando que solamente esta semana hubieron más de 7 mil fallecidos en la guerra, Trump dijo que “si la OTAN hace lo que digo, la guerra terminará rápidamente y se salvarán todas esas vidas. Si no lo hace, solo estará haciendo perder mi tiempo y el tiempo, la energía y el dinero de los Estados Unidos”.

Estas declaraciones se dan en una semana tensa para el desarrollo del conflicto, en el que además se observó una incursión rusa de drones en territorio aéreo polaco, lo que puso a prueba la capacidad de respuesta de la OTAN.