Cómo fue la maniobra de los aviones de la OTAN para derribar los drones de Rusia que entraron en Polonia.

Fue la noche del martes 9 de septiembre cuando se reportó que aviones de guerra de la OTAN derribaron drones de las fuerzas de Rusia que habían entrado en el espacio aéreo de Polonia.

El episodio se posicionó como la primera vez en que la Alianza se enfrentó a drones rusos sobre el territorio de un miembro . De acuerdo a las autoridades polacas, el incidente implicó 19 incursiones en su espacio aéreo.

La situación llevó a que cerraran temporalmente importantes aeropuertos de Polonia por primera vez desde que las tropas rusas iniciaron su invasión a gran escala en Ucrania, el 24 de febrero de 2022.

El primer ministro polaco, Donald Tusk, declaró ese mismo día en el parlamento: “No tengo motivos para afirmar que estamos al borde de la guerra, pero se ha cruzado una línea y es incomparablemente más peligrosa que antes” .

“Esta situación nos acerca más que nunca a un conflicto abierto desde la Segunda Guerra Mundial” .

Previamente, países miembros de la OTAN han denunciado que aviones de guerra rusos han volado cerca de su espacio aéreo o incluso lo han traspasado.

Según han advertido desde la Alianza, estos movimientos se han hecho más frecuentes desde que estalló la guerra en Ucrania.

Sin embargo, las incursiones de la noche del martes resaltan porque alcanzaron un punto más al oeste sobre Polonia que en cualquier otro momento reportado previamente durante dicho conflicto.

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, declaró el miércoles a la prensa: “Ya sea intencional o no, es absolutamente imprudente y peligroso” .

“Creo que anoche demostramos que somos capaces de defender cada centímetro del territorio de la OTAN , incluyendo, por supuesto, su espacio aéreo”.

Cómo fue la maniobra de los aviones de la OTAN para derribar los drones de Rusia que entraron en Polonia-

Cómo la OTAN derribó los drones de Rusia que entraron en Polonia

En el operativo participaron aviones de combate F-35 de Países Bajos y F-16 de Polonia .

Tusk precisó que algunos de los drones rusos entraron por Bielorrusia, lo cual no tenía precedentes.

De acuerdo a las declaraciones del primer ministro polaco, entre tres y cuatro que representaban una amenaza directa fueron derribados por las aeronaves .

El primer ministro de Países Bajos, Dick Schoof, calificó la violación del espacio aéreo por parte de los drones rusos como una situación “inaceptable” y aseguró que están “siguiendo de cerca la evolución de los acontecimientos”.

También dijo que este episodio es “una prueba más de que la guerra de agresión rusa representa una amenaza para la seguridad de Europa” .

“He expresado mi apoyo al primer ministro polaco Donald Tusk y he estado en contacto con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte”, escribió este miércoles en una publicación de X.

Y enfatizó: “Me alegra que los cazas F-35 de Países Bajos hayan podido brindar apoyo. Los Países Bajos apoyan estrechamente a Polonia, su aliado de la OTAN” .

I just met with the relevant cabinet members, the Chief of Defence @CDS_Defensie and the security services to discuss the situation in Poland. We are monitoring developments closely.



Let me be clear: last night’s violation of Polish airspace by Russian drones is unacceptable. It… — Dick Schoof (@MinPres) September 10, 2025

El portavoz del mando militar de la OTAN, el coronel Martin L. O’Donnell, dijo en declaraciones reunidas por el Wall Street Journal que los sistemas de defensa aérea Patriot alemanes en Polonia también se pusieron en alerta a raíz del movimiento de los drones rusos.

Junto con ello, dijo, un avión de alerta temprana italiano y un avión de reabastecimiento en vuelo fueron desplegados durante el incidente.

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, declaró a través de X: “Es evidente que la agresión rusa representa un peligro para todas las naciones independientes de nuestra región y, por lo tanto, solo una acción conjunta y coordinada puede garantizar una seguridad fiable ”.

More information is coming in about the intrusion of Russian attack drones into Polish territory. As of now, it’s known about 8 drones. Increasing evidence indicates that this movement, this direction of strike, was no accident. There have been previous incidents of individual… — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) September 10, 2025

Luego de que los drones rusos fuesen desplegados, Bielorrusia afirmó haber advertido a Polonia sobre la posibilidad de que estos entraran en su territorio , como resultado de la guerra electrónica desplegada por Ucrania para contrarrestar la ofensiva rusa.

El jefe de las Fuerzas Armadas de dicho país, Pavel Muraveiko, dijo en declaraciones reunidas por el citado periódico que aquello “ayudó a la parte polaca a reaccionar rápidamente ante la actividad de los drones”.

La autoridad militar agregó que Bielorrusia también había derribado drones que entraron en su espacio aéreo, debido a interferencias.

Cómo fue la maniobra de los aviones de la OTAN para derribar los drones de Rusia que entraron en Polonia.

Qué declaró Rusia después de que la OTAN derribara los drones que entraron en Polonia

El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, declinó hacer comentarios específicos sobre el incidente cuando fue consultado por el Journal sobre la situación.

No obstante, dijo que los líderes de la Unión Europea y la OTAN “acusan a Rusia casi a diario de provocaciones, la mayoría de las veces sin siquiera intentar justificarlo” .

Desde el Ministerio de Defensa de Rusia declararon que no tenían previsto atacar ningún objetivo en Polonia y que estaban dispuestos a dialogar con el ejército polaco sobre el incidente.

La cartera agregó que los drones que cruzaron la frontera del país europeo tienen un límite de alrededor de 640 kilómetros, distancia que podría dificultar su lanzamiento desde el territorio ruso, según afirmaron.

Cómo fue la maniobra de los aviones de la OTAN para derribar los drones de Rusia que entraron en Polonia.

Cómo eran los drones que fueron derribados por la OTAN después de que entraran en Polonia

Distintos especialistas han sugerido, basándose en las imágenes publicadas por los medios estatales polacos, que se trató de drones de reconocimiento o señuelos rusos .

Algunos de los expertos presumen que probablemente eran del modelo Gerbera.

El especialista ucraniano en guerra electrónica, Serhiy Beskrestnov, afirmó al citado periódico que estos drones pueden tener fines de reconocimiento cuando están equipados con cámara .

Según el analista, su uso sugiere que Rusia estaba poniendo a prueba la determinación de la OTAN , al obligar a Polonia y a sus aliados a desplegar sus defensas aéreas.

Aquello, dijo Beskrestnov, pudo contribuir a que Moscú evaluara la velocidad y la eficacia de una respuesta.

Las autoridades polacas afirmaron que, luego de que los drones fueran derribados, se encontraron piezas de estos en las localidades de Mniszkow y Czesniki, las cuales se encuentran ubicadas en el centro y el sureste del país, respectivamente.