    Trump promete a Silicon Valley aprobar en sólo tres semanas la construcción de sus propias plantas nucleares para alimentar la IA

    “Estamos apostando fuerte por la energía nuclear”, declaró el presidente estadounidense en el Foro Económico Mundial de Davos.

    Fernando Fuentes 
    Fernando Fuentes
    El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sostiene una orden ejecutiva firmada en la Oficina Oval de la Casa Blanca, en Washington, el 23 de enero de 2025. Foto: Archivo Kevin Lamarque

    El presidente estadounidense Donald Trump elogió la energía nuclear en un discurso ante líderes mundiales el miércoles, aunque dijo que anteriormente no había apoyado ese recurso energético.

    “Estamos apostando fuerte por la energía nuclear”, declaró Trump en el Foro Económico Mundial de Davos. “No era un gran fanático porque no me gustaba el riesgo ni el peligro, pero el progreso que han logrado es increíble y el progreso en seguridad es asombroso”, aseguró.

    “Estamos muy comprometidos con el mundo de la energía nuclear, y ahora podemos tenerla a buenos precios y con mucha, mucha seguridad”, reiteró.

    Según el medio Axios, los comentarios del mandatario revelan una posición menos conocida de Trump sobre una tecnología cuyo crecimiento está siendo impulsado por el auge de la inteligencia artificial (IA).

    Al respecto, Trump ofreció a Silicon Valley un acuerdo extraordinario el miércoles: construir sus propias plantas de energía nuclear para alimentar la IA, y su administración las aprobará en sólo tres semanas, destacó la revista Fortune.

    En su intervención en el Foro Económico Mundial de Davos, Trump se dirigió a una sala de ejecutivos tecnológicos que luchaban contra el envejecimiento de la red eléctrica estadounidense. “Se me ocurrió la idea”, dijo el inquilino de la Casa Blanca. “Ustedes son brillantes. Tienen mucho dinero. Pueden construir sus propias plantas generadoras de electricidad”, les propuso.

    Trump habló durante unos 10 minutos sobre energía en su discurso, dejando claro que considera la sobrecarga de la red eléctrica como un riesgo económico crucial para 2026. A medida que la inteligencia artificial impulsa la demanda de electricidad a máximos históricos, la administración republicana está presentando la escasez de energía como una amenaza existencial para el crecimiento y la seguridad nacional.

    Reducir los plazos de aprobación, argumentó Trump, es una respuesta necesaria a un sistema energético que, según él, no está preparado para la era de la IA. “Necesitábamos más del doble de la energía que hay actualmente en el país solo para mantener las plantas de IA”, declaró.

    La propuesta, según Fortune, marca un cambio radical respecto al proceso tradicional de la Comisión Reguladora Nuclear (NRC), que históricamente requiere de cuatro a cinco años para las aprobaciones ambientales y de diseño, así como para una rigurosa selección del emplazamiento. Trump afirmó que, si bien los líderes tecnológicos inicialmente “no le creyeron”, les aseguró que el gobierno entregaría las aprobaciones para las plantas de petróleo y gas en tan solo dos semanas, y las de los proyectos nucleares en tres.

