    Mundo

    Trump pronunciará este miércoles un discurso a la nación en horario de máxima audiencia en Estados Unidos

    "Ha sido un gran año para nuestro país, y lo mejor está por venir”, ha declarado a través de un mensaje publicado en redes sociales.

    Por 
    Europa Press

    El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha pronunciará este miércoles por la noche en horario de máxima audiencia un discurso a la nación, para hacer balance de su gestión a pocos días de cumplir un año en La Casa Blanca, en una oportunidad para defender su agenda en medio del rechazo hacia su estrategia económica en las encuestas.

    “Compatriotas: daré un discurso a la nación mañana por la noche, en directo desde la Casa Blanca, a las 21.00 horas. Espero ‘verles’ entonces. Ha sido un gran año para nuestro país, y lo mejor está por venir”, ha declarado a través de un mensaje publicado en su perfil de Truth Social.

    Trump ha dedicado su año en el cargo a reestructurar los lazos económicos y de seguridad nacional de Estados Unidos: ha impuesto aranceles a socios comerciales y se ha enfrentado con aliados como la Unión Europea y la OTAN por cuestiones de gasto en defensa y cómo detener la guerra de Rusia en Ucrania.

    En el ámbito nacional, ha puesto a prueba los límites del poder ejecutivo, impulsando la reestructuración del gobierno mediante la reducción de su plantilla y el recorte de fondos. Además, ha buscado cumplir sus promesas de campaña en materia migratoria, llevando a cabo deportaciones masivas y reduciendo las vías legales de entrada.

    El inquilino de la Casa Blanca ha visto caer sus índices de aprobación en temas clave, a medida que los indicadores económicos alertan sobre la desaceleración del crecimiento salarial y el aumento de los costes para los hogares, según ha informado la agencia de noticias Bloomberg.

