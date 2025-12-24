Trump propone cancelar las licencias de televisión de las cadenas de EE.UU. que le son críticas

El presidente estadounidense, Donald Trump, propuso este miércoles cancelar las concesiones de retransmisión de aquellas cadenas de televisión que se muestran críticas con su gestión, con el Partido Republicano, o con el movimiento ultraconservador MAGA (Make America Great Again).

“Si los telediarios de las cadenas y sus programas nocturnos son casi cien por cien negativos con el presidente Donald J. Trump, MAGA y el Partido Republicano, ¿no deberían cancelarse sus valiosas licencias de retransmisión? ¡Yo digo que sí!”, escribió el jefe de la Casa Blanca en su cuenta de Truth Social.

El jefe de Estado norteamericano también apuntó en contra de los presentadores de los late night, o programas de TV nocturnos de conversación, centrando sus ataques en Stephen Colbert y su espacio en la cadena CBS. “Es un desastre patético, sin talento ni nada necesario para triunfar en el mundo del espectáculo”, aseguró Trump sobre él.

Para después continuar diciendo que Colbert “es un muerto viviente” al que la CBS debería “poner a dormir” debido a “sus inexistentes índices de audiencia”. Además de acusar al resto de conductores de gozar de “altos salarios” para el “poco talento” y las “bajas audiencias” que tienen.

No es la primera vez que el mandatario estadounidense ataca a las cadenas de TV más importantes de su país, algunas de las cuales incluso ha demandado por varios millones de dólares, acusándolas de parcialidad en sus coberturas sobre las políticas de la Casa Blanca.