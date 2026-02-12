Trump revoca legislación de la era Obama que establecía que los gases de efecto invernadero ponen en peligro la salud pública

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, revocó este jueves una legislación aprobada durante el mandato del exmandatario demócrata Barack Obama que fijaba estándares climáticos para regular la emisión de gases de efecto invernadero.

Durante una conferencia en la Casa Blanca, Trump afirmó que la medida, “una política desastrosa” instaurada en 2009, ha causado “graves daños” a la industria del automóvil y “elevado enormemente los precios” para los consumidores.

Saving Americans TRILLIONS!



President Trump and EPA Administrator Lee Zeldin announce the end of the Obama-era Endangerment Finding, ending costly and useless vehicle emission rules, eliminating the stop-start button, and saving taxpayers $1.3 trillion. pic.twitter.com/imnP3dJeEQ — The White House (@WhiteHouse) February 12, 2026

El jefe de Estado norteamericano además aseguró ante la prensa que el mecanismo “nada tiene que ver con la salud pública”.

“Esta norma radical se convirtió en la base legal de la Nueva Estafa Verde, una de las mayores estafas de la historia” , añadió el presidente republicano sobre la agenda climática de los demócratas. Para luego agregar que “los combustibles fósiles han salvado millones de vidas y sacado a miles de millones de personas de la pobreza en todo el mundo”.

Ante el anuncio de la administración Trump, el expresidente Obama, que rara vez comenta sobre las políticas de los presidentes en ejercicio, dijo que derogar la resolución haría a los estadounidenses más vulnerables.

Today, the Trump administration repealed the endangerment finding: the ruling that served as the basis for limits on tailpipe emissions and power plant rules. Without it, we’ll be less safe, less healthy and less able to fight climate change — all so the fossil fuel industry can… — Barack Obama (@BarackObama) February 12, 2026

“Sin ella, estaremos menos seguros, menos saludables y menos capaces de combatir el cambio climático, todo para que la industria de los combustibles fósiles pueda ganar aún más dinero” , escribió en su cuenta en la red social X.

El impacto de los gases de efecto invernadero

La Agencia de Protección Ambiental (EPA) adoptó por primera vez una postura sobre los impactos de los gases de efecto invernadero en 2009, en el primer año del mandato inicial de Obama.

Esto luego de que su llamado “hallazgo de peligro” concluyera que el dióxido de carbono, el metano, el óxido nitroso y otros tres gases de efecto invernadero ponían en peligro la seguridad pública.

Un avance que se convirtió en la base legal para que el Gobierno federal impusiese restricciones y regulaciones climáticas, especialmente en el sector automovilístico, las refinerías y las fábricas.

“La constatación de peligro realmente ha servido como eje de la regulación estadounidense de los gases de efecto invernadero” , dijo en esa oportunidad Meghan Greenfield, ex abogada de la EPA y del Departamento de Justicia.

De acuerdo a la BBC, los funcionarios del Gobierno estadounidense aseguran que revocar la regulación ahorrará más de mil millones de dólares y ayudará a reducir el precio de la energía y el transporte.

Entre ellos la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, quien le dijo a los periodistas que revertir el hallazgo reduciría el gasto de los fabricantes de automóviles en US$2.400 por vehículo.

Antes de revocar la legislación para regular la emisión de gases de efecto invernadero, Washington ya había abandonado el Acuerdo de París y aprobado una serie de medidas para incentivar la producción de petróleo crudo, gas natural, uranio y carbón. Además, busca retirarse de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático.