Trump se muestra abierto a incrementar la presencia militar de EE.UU. en Polonia
El mandatario realizó las declaraciones en compañía del presidente del país europeo, Karol Nawrocki, quien se encuentra de visita en Estados Unidos en el marco de su primer viaje al extranjero como jefe de Estado tras asumir el cargo a principios de agosto.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se mostró abierto este miércoles a incrementar su presencia militar en Polonia y negó que vaya a retirar sus tropas de territorio polaco durante una reunión en Washington con el presidente del país europeo, Karol Nawrocki.
“Pondremos más si quieren. Hace tiempo que quieren tener una mayor presencia (...) Estamos muy alineados con Polonia”, subrayó el magnate republicano en declaraciones a la prensa desde el Despacho Oval junto a Nawrocki, que se encuentra de visita en Estados Unidos.
En este sentido, explicó que Washington nunca ha pensado en retirar las tropas estadounidenses de territorio polaco, debido a las buenas relaciones que tiene con el país europeo. “Estamos con Polonia en todo momento y les ayudaremos a protegerse”, dijo el presidente estadounidense.
Nawrocki, un político populista y euroescéptico afín a las posiciones de Trump, hizo este miércoles su primer viaje al extranjero como jefe de Estado tras asumir el cargo a principios de agosto.
El que asumió después de ganar las presidenciales de junio frente a su rival, Rafal Trzaskowski, candidato de la gobernante Coalición Cívica liderada por el primer ministro, Donald Tusk.
De hecho, Tusk afirmó en un breve mensaje publicado en redes sociales que las palabras de Trump sobre el despliegue militar estadounidense en Polonia “confirman el carácter atemporal” de la alianza entre ambos países.
