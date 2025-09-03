Trump se muestra abierto a incrementar la presencia militar de EE.UU. en Polonia

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se mostró abierto este miércoles a incrementar su presencia militar en Polonia y negó que vaya a retirar sus tropas de territorio polaco durante una reunión en Washington con el presidente del país europeo, Karol Nawrocki.

“Pondremos más si quieren. Hace tiempo que quieren tener una mayor presencia (...) Estamos muy alineados con Polonia”, subrayó el magnate republicano en declaraciones a la prensa desde el Despacho Oval junto a Nawrocki, que se encuentra de visita en Estados Unidos.

En este sentido, explicó que Washington nunca ha pensado en retirar las tropas estadounidenses de territorio polaco, debido a las buenas relaciones que tiene con el país europeo. “Estamos con Polonia en todo momento y les ayudaremos a protegerse”, dijo el presidente estadounidense.

Karol Nawrocki, candidate for the 2025 Polish presidential election supported by Poland's right-wing Law and Justice (PiS) party, flashes the victory sign in front of supporters as exit polls were announced on tv during their election night event at the Mala Warszawa Theatre in Warsaw, Poland, during the second round of the presidential elections on June 1, 2025. The centrist and nationalist candidates in Poland's presidential election on June 1 both claimed victory after an exit poll indicated they were neck and neck. (Photo by Wojtek RADWANSKI / AFP) WOJTEK RADWANSKI

Nawrocki, un político populista y euroescéptico afín a las posiciones de Trump, hizo este miércoles su primer viaje al extranjero como jefe de Estado tras asumir el cargo a principios de agosto.

El que asumió después de ganar las presidenciales de junio frente a su rival, Rafal Trzaskowski, candidato de la gobernante Coalición Cívica liderada por el primer ministro, Donald Tusk.

De hecho, Tusk afirmó en un breve mensaje publicado en redes sociales que las palabras de Trump sobre el despliegue militar estadounidense en Polonia “confirman el carácter atemporal” de la alianza entre ambos países.