    Mundo

    Trump se reunirá este jueves en la Casa Blanca con la opositora venezolana María Corina Machado

    La líder opositora llegó a afirmar que estaría dispuesta a compartir con Trump el premio Nobel de la Paz que recogió el pasado diciembre en la capital de Noruega, Oslo.

    Por 
    Europa Press
    Donald Trump y María Corina Machado. Foto: Archivo

    El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se reunirá este jueves con la líder opositora venezolana María Corina Machado después de que el mandatario se negara a respaldarla para gobernar Venezuela tras la captura del presidente del país latinoamericano, Nicolás Maduro, en una operación militar estadounidense.

    El magnate republicano ya anunció el pasado viernes que recibiría a la premio Nobel de la Paz esta semana, si bien fuentes de la Casa Blanca han detallado que la cita finalmente se llevará a cabo el jueves, según ha informado la cadena estadounidense CNN.

    La opositora llegó a afirmar que estaría dispuesta a compartir con Trump el galardón que recogió el pasado diciembre en la capital de Noruega, Oslo, después de que el magnate neoyorquino afirmase que Machado no tenía el apoyo ni el respeto del pueblo venezolano.

    La decisión de Trump de no respaldar a la opositora se habría producido precisamente a raíz de su malestar por la entrega del citado premio. La Fundación Nobel ha recordado en un comunicado que sus galardones son intransferibles e irrevocables.

