    Mundo

    Trump y Zelensky se reunirán el domingo en Florida para conversar el plan de paz: las claves del nuevo encuentro bilateral

    Durante esta semana, el mandatario ucraniano presentó un borrador de los 20 puntos principales del plan de paz que estaban definiendo con Estados Unidos.

    Joaquín BarrientosPor 
    Joaquín Barrientos

    Este domingo, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y su par ucraniano, Volodymyr Zelensky, sostendrán un encuentro bilateral en Florida en que buscarán finalmente consolidar un acuerdo que concrete la paz tras cuatro años de conflictos entre Rusia y Ucrania.

    El encuentro fue anunciado el viernes por Zelensky, según recoge la agencia de noticias Ukrinform. Según lo señalado por el mandatario, se espera que en la instancia se puedan discutir los contenidos del nuevo borrador, las garantías de seguridad para el proceso y otros temas económicos.

    Por otro lado, la Casa Blanca confirmó esa misma jornada que la reunión se realizaría a las 15:00 horas del domingo. Previamente, Trump advirtió que en las negociaciones por el conflicto no habría nada asegurado y que no se aprobaría nada hasta que diera su visto bueno.

    Él no tiene nada hasta que yo lo apruebe”, señaló Trump en una entrevista al sitio Politico. “Así que veremos que obtenemos” agregó al respecto.

    Donald Trump PRESIDENCIA DE ESTADOS UNIDOS

    Las claves de la reunión

    Este nuevo encuentro entre ambos mandatarios se da luego que durante la semana, Zelensky revelará un borrador con los 20 puntos principales del plan de paz que estaban definiendo con Estados Unidos.

    Entre los puntos que reveló durante la semana estarían que Ucrania continuaría siendo un Estado libre de armas nucleares y que la central de Zaporiyia estaría comandada por tres naciones: Ucrania, Rusia y Estados Unidos.

    En materia territorial, se establecieron dos posibilidades. La primera opción es mantener las actuales posiciones en las provincias de Donetsk, Lugansk, Zaporiyia y Jersón, aunque con una separación “controlada por fuerzas internacionales”.

    La otra opción era la posible retirada de tropas ucranianas del Donbás, solo en caso de que “Rusia haga lo mismo”.

    “Ucrania se opone a la retirada de sus tropas, pero si esto llegase a suceder, aboga por una retirada exactamente igual de las fuerzas rusas en las zonas que controla. Esta opción requiere un referéndum nacional en Ucrania para ratificar el acuerdo”, manifestó Zelensky.

    Otro elemento que ha buscado particularmente el mandatario ucraniano previo a esta reunión ha sido la comunicación con diversos aliados en suelo europeo.

    En sus redes sociales, Zelensky señaló que se habría comunicado con el canciller alemán, Friedrich Merz; con la primera ministra danesa, Mette Frederiksen; con el primer ministro estonio, Kristen Michal; y con el presidente de Finlandia, Alexander Stubb.

    Por parte de Rusia, este borrador no ha sido visto con buenos ojos. Desde el Kremlin, señalan que la posición ucraniana busca “torpedear” un posible acuerdo para llegar al fin de la guerra.

    “Nuestra capacidad para hacer un último esfuerzo y llegar a un acuerdo dependerá de nuestro trabajo y de la voluntad política de la otra parte, especialmente en un contexto en el que Kiev y sus patrocinadores, en particular dentro de la Unión Europea, que no son favorables a un acuerdo, redoblaron sus esfuerzos para sabotearlo”, dijo el viceministro de Relaciones Exteriores, Sergei Riabkov.

    Vladimir Putin y Dmitri Peskov Copyright 2017 The Associated Press. All rights reserved.

    Por otro lado, el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, habría señalado que Yuri Ushakov, asesor de relaciones exteriores de Vladimir Putin, habría hablado con el gobierno de Trump para recibir las últimas actualizaciones de estas conversaciones, según reporta CNN.

    Las conversaciones de este domingo también se dan en el contexto del compromiso que se habría autoimpuesto el gobierno de Trump de alcanzar el final de la guerra en Ucrania antes del Día de Acción de Gracias, esfuerzo que finalmente no pudo cumplirse a pesar de sostenerse encuentros bilaterales tanto con Putin como con Zelensky.

