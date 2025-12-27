SUSCRÍBETE POR $1100
    Ad-portas de reunión en Florida entre Zelensky y Trump: Rusia bombardea Kiev con drones y misiles

    Casi 500 drones y 40 misiles habrían sido lanzados a Kiev. Una mujer fallecida además de daños en edificios e infraestructura eléctrica serían el saldo de esta acción.

    Ad-portas de la reunión que sostendrá este domingo Volodimir Zelensky con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, Rusia realizó una serie de ataques con drones y misiles a la capital de Ucrania, Kiev.

    “Otro ataque ruso sigue en curso: desde anoche, se han lanzado casi 500 drones —una gran cantidad de «shaheds»— y 40 misiles, incluidos Kinzhals. El objetivo principal es Kiev: instalaciones energéticas e infraestructura civil", señaló Zelensky a través de una publicación en X.

    Los ataques habrían dañado edificios residenciales y habrían dejado sin electricidad algunas zonas de la capital. “Los equipos de reparación ya han comenzado a trabajar en algunas instalaciones energéticas; en otras, el personal permanece en refugios, y los equipos de rescate y reparación comenzarán a trabajar tan pronto como cesen las alertas de ataque aéreo”, señaló Zelensky.

    Mikola Kalashnik, gobernador de la región de Kiev, habría confirmado el fallecimiento de una mujer de 47 años tras los ataques, según reporta DW. En la zona de la capital unas 320 mil personas estarían sin suministro eléctrico según el citado medio.

    Por otro lado, el mandatario ucraniano criticó la disposición de Rusia para finalmente fin la guerra y su verdadero interés en evaluar las propuestas por parte de la Unión Europea y Estados Unidos.

    “Los representantes rusos participan en largas conversaciones, pero en realidad son los «Kinzhal» y los «Shahed» los que hablan por ellos. Esta es la verdadera actitud de Putin y su círculo más cercano. No quieren poner fin a la guerra y buscan aprovechar cualquier oportunidad para causar aún más sufrimiento a Ucrania y aumentar la presión sobre otros países del mundo", criticó.

    Este domingo, Zelensky se dirigirá a Florida para reunirse con el presidente Donald Trump, donde discutirán los nuevos contenidos que habrían sido integrados al borrador del plan de paz.

