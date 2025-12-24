Zelenski revela los detalles del borrador del plan de paz elaborado junto a Estados Unidos

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha revelado este miércoles los detalles del borrador del plan de paz elaborado junto a Estados Unidos para poner fin a la guerra y que abre la puerta a la retirada de tropas ucranianas de la provincia de Donetsk, una oferta que condiciona a que Rusia haga lo mismo con sus fuerzas desplegadas en la zona.

El mandatario, que ha indicado durante una rueda de prensa que el documento es un “marco político” con 20 puntos, ha señalado que cuenta con el respaldo de Estados Unidos y ha sido ya enviado a Moscú, a la espera de obtener una respuesta.

“Estoy preparado para hablar del borrador, un documento básico sobre el fin de la guerra, un marco político entre nosotros, Estados Unidos, Europa y los rusos”, ha indicado, según informaciones recogidas por la agencia ucraniana Ukrinform.

En este sentido, ha afirmado que el texto “refleja la posición conjunta entre Ucrania y Estados Unidos”, aunque “algunas cuestiones aún deben resolverse”.

“Ahora estamos mucho más cerca de perfilar del todo estos documentos”, ha dicho.

Zelenski, que ha explicado que el contenido podría cambiar durante las negociaciones, ha puntualizado que “la soberanía de Ucrania debe ser reafirmada” y ha destacado que “para apoyar la paz a largo plazo, se establecerá un mecanismo de supervisión de la línea de contacto mediante sistemas no tripulados que permitan garantizar la alerta temprana de posibles violaciones de la tregua”.

“Ucrania recibirá garantías de seguridad firmes y su Ejército contará con 800.000 efectivos de forma permanente en tiempos de paz. (...) Se convertirá en miembro de la Unión Europea en algún momento y recibirá un acceso privilegiado a corto plazo al mercado europeo”, ha afirmado el mandatario, que ha procedido a leer el contenido del borrador con el que busca acabar con la invasión rusa del territorio.

Así, ha asegurado que Ucrania seguirá siendo un Estado libre de armas nucleares de acuerdo con lo establecido en el Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares y ha especificado que la central nuclear de Zaporiyia será gestionada de forma conjunta por los tres países: Ucrania, Rusia y Estados Unidos.

Los detalles sobre esto último, según ha sostenido, “están todavía sujetos a conversaciones” dado que Kiev “no tiene intención de hacer negocios directamente con Rusia después de todo”, tal y como ha aclarado.

“Ambos países se comprometen a implementar programas educativos en las escuelas para promover la comprensión y la tolerancia entre las diferentes culturas y eliminar el racismo y los prejuicios. Ucrania aplicará las normas de la UE sobre tolerancia religiosa y protección de lenguas minoritarias”, ha asegurado.

Situación en el Donbás

Sobre las cuestiones territoriales, Zelenski ha puesto sobre la mesa dos opciones. La primera apuesta por “mantenerse firmes” en las provincias de Donetsk, Lugansk, Zaporiyia y Jersón, estableciendo la “línea de contacto reconocida de facto” en base al despliegue actual de tropas sobre el terreno. “Esta línea”, ha subrayado, “estará controlada por fuerzas internacionales”.

Sin embargo, la segunda opción abre la puerta por primera vez a la retirada de sus tropas del Donbás , solo en caso de que “Rusia haga lo mismo”.

“La opción dos contempla la creación de una posible zona de libre comercio en el Donbás, que implica su desmilitarización”, ha afirmado.

“Ucrania se opone a la retirada de sus tropas, pero si esto llegase a suceder, aboga por una retirada exactamente igual de las fuerzas rusas en las zonas que controla. Esta opción requiere un referéndum nacional en Ucrania para ratificar el acuerdo”, ha manifestado, al tiempo que ha planteado que esta cuestión -una de las más divisivas en el marco de los contactos entre las partes- puede resolverse “en última instancia y al más alto nivel”.

Además, el texto hace hincapié en que, una vez finalizada la invasión, que se acerca ahora a su cuarto año, “Rusia no impedirá que Ucrania acceda al río Dniéper o el mar Negro con fines comerciales, para lo que se firmará un acuerdo marítimo independiente y otro de acceso, que regule la libertad de navegación y tráfico. Como parte de este acuerdo, se desmilitarizará el Kinburn Spit”, ha especificado.

Por último, aboga por la creación de un “comité humanitario para resolver los asuntos pendientes”, lo que incluye el intercambio de “todos los prisioneros de guerra restantes, incluidos los condenados desde 2014 en Rusia, así como el regreso de todos los detenidos y rehenes civiles, incluidos niños y presos políticos”.

“Una vez que todas las partes den el visto bueno, se procederá a un alto el fuego que entrará en vigor de forma inmediata. Ucrania tendrá que celebrar elecciones lo antes posible tras la firma”, ha zanjado.