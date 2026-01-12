SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Mundo

    Ucrania acusa a Rusia de lanzar más de 150 drones en una nueva oleada de ataques nocturnos

    Según informaron 135 de ellos han sido interceptados por los sistemas de defensa aérea.

    Por 
    Europa Press
    Imagen archivo.

    Las autoridades de Ucrania han acusado este lunes a Rusia de lanzar más de 150 drones contra el país, en una nueva oleada de ataques nocturnos en el marco de la invasión desatada en febrero de 2022, sin que por ahora haya informaciones sobre víctimas.

    La Fuerza Aérea ucraniana ha indicado en un comunicado que las tropas rusas han lanzado 156 aparatos aéreos no tripulados y ha subrayado que 135 de ellos han sido interceptados por los sistemas de defensa aérea.

    Así, ha resaltado que otros 16 drones han impactado en once ubicaciones, mientras que los restos de aparatos interceptados han caído en otras dos. “El ataque continúa. Hay múltiples drones enemigos en nuestro espacio aéreo”, ha dicho, antes de pedir a la población que “siga las normas de seguridad”.

    Por su parte, el Ministerio de Defensa ruso ha anunciado el derribo de cerca de 20 drones lanzados por Ucrania, incluidos diez sobre la región de Rostov. A ellos se suman dos en Adigea, Kursk, el mar Negro y la península de Crimea --anexionada por Moscú en 2014--, así como otro en la región de Vorónezh.

    Más sobre:RusiaUcraniaDronesAtaque

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Barómetro de la economía al cierre de 2025: “Termina significativamente mejor que su punto de partida”

    Javier García, presidente de CFA Society Chile: “Este es un buen momento para dar un impulso y recuperar el desarrollo del mercado”

    ¿Es este el fin de la era de Fidel Castro?

    Estas son las 5 carreras más demandadas para trabajar en inteligencia artificial en Chile

    El hábito de sueño poco conocido que podría hacer que duermas mejor, según distintos estudios

    Casen 2024: Comunidades de Haití y Bolivia tienen las mayores tasas de pobreza, pero venezolanos lideran en número

    Lo más leído

    1.
    Josep Borrell: “El objetivo de Trump no es ayudar a instaurar la democracia en Venezuela, sino el acceso a sus recursos minerales”

    Josep Borrell: “El objetivo de Trump no es ayudar a instaurar la democracia en Venezuela, sino el acceso a sus recursos minerales”

    2.
    Reino Unido y Alemania discuten planes para aumentar la presencia de fuerzas de la OTAN en Groenlandia ante amenaza de EE.UU.

    Reino Unido y Alemania discuten planes para aumentar la presencia de fuerzas de la OTAN en Groenlandia ante amenaza de EE.UU.

    3.
    Irán advierte a EE.UU. contra eventual ataque mientras se dispara el número de muertos en protestas

    Irán advierte a EE.UU. contra eventual ataque mientras se dispara el número de muertos en protestas

    4.
    La ciudad colombiana que ha visto en primera persona la crisis venezolana

    La ciudad colombiana que ha visto en primera persona la crisis venezolana

    5.
    Venezuela rechaza alerta de EE.UU. y asegura que el país vive “absoluta calma, paz y estabilidad”

    Venezuela rechaza alerta de EE.UU. y asegura que el país vive “absoluta calma, paz y estabilidad”

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Tras la lluvia, anuncian una posible ola de calor en la Región Metropolitana y 5 regiones de la zona central

    Tras la lluvia, anuncian una posible ola de calor en la Región Metropolitana y 5 regiones de la zona central

    Qué es la cereulida, la toxina que obligó a Nestlé a retirar miles de lotes contaminados de fórmula en Chile y el mundo

    Qué es la cereulida, la toxina que obligó a Nestlé a retirar miles de lotes contaminados de fórmula en Chile y el mundo

    De Kojima a GoPro: la estrategia de Asus detrás de las colaboraciones que marcan el CES 2026

    De Kojima a GoPro: la estrategia de Asus detrás de las colaboraciones que marcan el CES 2026

    CES 2026: lo nuevo y lo que marcará la pauta en tecnología

    CES 2026: lo nuevo y lo que marcará la pauta en tecnología

    Servicios

    Temblor hoy, lunes 12 de enero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, lunes 12 de enero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Hasta 36°C: emiten aviso por altas temperaturas en la zona central del país

    Hasta 36°C: emiten aviso por altas temperaturas en la zona central del país

    La Araucanía: declaran alerta roja en Cholchol por incendio forestal cercano a sectores habitados

    La Araucanía: declaran alerta roja en Cholchol por incendio forestal cercano a sectores habitados

    Caso Gustavo Gatica: una de las investigaciones más emblemáticas del estallido social llega a su fin
    Chile

    Caso Gustavo Gatica: una de las investigaciones más emblemáticas del estallido social llega a su fin

    La puesta en escena que prepara Kast para anunciar su gabinete

    Temblor hoy, lunes 12 de enero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Barómetro de la economía al cierre de 2025: “Termina significativamente mejor que su punto de partida”
    Negocios

    Barómetro de la economía al cierre de 2025: “Termina significativamente mejor que su punto de partida”

    Javier García, presidente de CFA Society Chile: “Este es un buen momento para dar un impulso y recuperar el desarrollo del mercado”

    Casen 2024: Comunidades de Haití y Bolivia tienen las mayores tasas de pobreza, pero venezolanos lideran en número

    Estas son las 5 carreras más demandadas para trabajar en inteligencia artificial en Chile
    Tendencias

    Estas son las 5 carreras más demandadas para trabajar en inteligencia artificial en Chile

    El hábito de sueño poco conocido que podría hacer que duermas mejor, según distintos estudios

    ¿Es cierto que el vinagre de manzana puede ayudar a combatir problemas para la salud? Esto dice la ciencia

    Debut y despedida: Nicolás Jarry queda eliminado en la qualy del Abierto de Australia
    El Deportivo

    Debut y despedida: Nicolás Jarry queda eliminado en la qualy del Abierto de Australia

    Octavio Rivero se olvida rápidamente de su pasado colocolino: “La U es el lugar ideal para demostrar todo mi potencial”

    Fallas en el vehículo complican el avance de Chaleco López en la séptima etapa del Rally Dakar

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 10 y 11 de enero
    Finde

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 10 y 11 de enero

    Un día en Qatar: Al Zubarah, la ciudad perlera que desapareció bajo el desierto

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 3 y 4 de enero

    Ahora Café Tacvba pide sacar sus canciones de Spotify: la creciente batalla entre los músicos y la plataforma digital
    Cultura y entretención

    Ahora Café Tacvba pide sacar sus canciones de Spotify: la creciente batalla entre los músicos y la plataforma digital

    Una Batalla Tras Otra y Adolescencia festejan en los Globos de Oro 2026

    Globos de Oro 2026: sigue el minuto a minuto de la premiación

    ¿Es este el fin de la era de Fidel Castro?
    Mundo

    ¿Es este el fin de la era de Fidel Castro?

    Ucrania acusa a Rusia de lanzar más de 150 drones en una nueva oleada de ataques nocturnos

    El presidente de Perú defiende la captura de Maduro por parte de Estados Unidos pero pide “un proceso democrático”

    Con altura de niñez: el desafío de pensar el espacio público para niñas y niños
    Paula

    Con altura de niñez: el desafío de pensar el espacio público para niñas y niños

    Elizabeth Choque Mamani: hija de maestra artesana busca aprender

    Flow: una experiencia sensorial única para bebés que llega a Teatro a Mil