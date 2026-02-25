SUSCRÍBETE
    Ucrania anuncia el derribo de cerca de cien drones lanzados en las últimas horas por Rusia

    La Fuerza Aérea ucraniana ha afirmado en un comunicado que las tropas rusas han lanzado 115 aparatos aéreos no tripulados contra el país.

    Europa Press
    Imagen archivo.

    Las autoridades de Ucrania han anunciado este miércoles el derribo de cerca de un centenar de drones lanzados por el Ejército de Rusia, en una oleada de ataques nocturnos que llega después de que en la víspera se cumplieran cuatro años del inicio de la invasión, desatada el 24 de febrero de 2022 por orden del presidente ruso, Vladimir Putin.

    La Fuerza Aérea ucraniana ha afirmado en un comunicado que las tropas rusas han lanzado 115 aparatos aéreos no tripulados contra el país, antes de agregar que 95 han sido interceptados por los sistemas de defensa aérea. Sin embargo, ha confirmado el impacto de 18 drones en once ubicaciones, sin pronunciarse sobre posibles víctimas o daños materiales.

    “El ataque sigue en marcha, ya que hay numerosos drones enemigos en el espacio aéreo”, ha manifestado, al tiempo que ha reclamado a la población que “siga las normas de seguridad”, sin que las autoridades de Rusia se hayan pronunciado por ahora sobre el objetivo de estos ataques.

    Por su parte, el Gobierno ruso ha asegurado que sus sistemas de defensa aérea han destruido unos 70 drones ucranianos durante las últimas horas, incluidos 24 en la región de Briansk y 18 en la península de Crimea, anexionada por Moscú en 2014, un paso no reconocido por la comunidad internacional.

    El Ministerio de Defensa de Rusia ha especificado que a ellos se suman catorce aparatos interceptados en Smolensk, tres en Tula, Oriol y el mar Negro, respectivamente, y uno en Kursk, Kaluga, Bélgorod y la región de Moscú, que rodea a la capital, igualmente sin dar detalles sobre posibles víctimas o daños materiales por estos ataques de Kiev.

