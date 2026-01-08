SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Mundo

    Ucrania cree que la caída de Maduro es un “duro golpe” para la economía y la posición de Rusia en la región

    “Moscú corre el riesgo de perder no solo activos, sino también la capacidad de influir en el mercado petrolero mundial", sostuvo el Servicio de Inteligencia Exterior de Ucrania.

    Por 
    Europa Press

    El Gobierno de Ucrania ha valorado este jueves que la detención del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, por parte de Estados Unidos supone un “duro golpe” para la economía y la posición de Rusia en la región y ha apuntado que la reforma del sector petrolero que idea Washington privará a Moscú de los activos que tiene.

    “Moscú corre el riesgo de perder no solo activos, sino también la capacidad de influir en el mercado petrolero mundial (...) La probable reforma del sector petrolero venezolano bajo control estadounidense priva a Moscú de uno de sus pocos puntos de apoyo energético fuera de Eurasia”, ha apuntado el Servicio de Inteligencia Exterior de Ucrania en un mensaje en su cuenta de Telegram.

    Para las autoridades de Kiev esto es una muestra de “la vulnerabilidad estructural de la economía rusa y su crucial dependencia del control externo sobre los precios del petróleo”.

    El control del que ahora dispondrá Estados Unidos sobre la mitad de las reservas petroleras mundiales le permitirá mantener el precio del petróleo ruso en torno a los 50 dólares por barril, unas cifras “críticas” para el presupuesto ruso, ha señalado la Inteligencia Exterior de Ucrania.

    Asimismo, ha sostenido que Rusia está también perdiendo el control de los activos venezolanos que adquirió a través de sus empresas y pone en cuestión que Venezuela sea capaz de pagar las cantidades que adeuda al Kremlin en cuestión de préstamos, que ascienden ya a 3.500 millones de dólares. “La devolución de estos fondos es cada vez más improbable”, ha vaticinado.

    Más sobre:UcraniaEstados UnidosRusiaVenezuelaDonald TrumpNicolás Maduro

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Muere a los 94 años Luis Alberto Martínez, leyenda chilena del bolero y Tesoro humano vivo de Valparaíso

    Mirosevic se distancia de La Moneda sobre riesgo del litio y cobre por EE.UU.: “Haría un llamado al gobierno a ser prudente”

    Cómo fue la llamada entre Donald Trump y Gustavo Petro que reconcilió a EEUU con Colombia

    Kast en ICARE: critica a Boric, confirma que gabinete será anunciado el 20 de enero y asegura que no usará “motosierras”

    Ministro Cataldo advierte que sería “un tremendo error” si gobierno de Kast decide terminar con los SLEP

    Conmoción en EE.UU.: Agente del ICE mata a tiros a una mujer en Minnesota durante un operativo y desata protestas

    Lo más leído

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Temporada de araña de rincón: cómo reconocerla, síntomas y cómo actuar ante una mordedura

    Temporada de araña de rincón: cómo reconocerla, síntomas y cómo actuar ante una mordedura

    Tormentas eléctricas, viento y lluvia: el regreso del “frío” en la Región Metropolitana y la zona central

    Tormentas eléctricas, viento y lluvia: el regreso del “frío” en la Región Metropolitana y la zona central

    Doble pantalla, ultralivianos y alianza con GoPro: 3 nuevos notebooks de Asus en la CES 2026

    Doble pantalla, ultralivianos y alianza con GoPro: 3 nuevos notebooks de Asus en la CES 2026

    Cómo la IA está mejorando Chile: los 4 ganadores del Premio Nacional de Inteligencia Artificial

    Cómo la IA está mejorando Chile: los 4 ganadores del Premio Nacional de Inteligencia Artificial

    Servicios

    Cómo canjear entradas gratuitas para la presentación de Carmina Burana en el Estadio Nacional

    Cómo canjear entradas gratuitas para la presentación de Carmina Burana en el Estadio Nacional

    Rating del miércoles 7 de enero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del miércoles 7 de enero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Dónde y a qué hora ver a Arsenal vs. Liverpool en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Arsenal vs. Liverpool en TV y streaming

    Cómo canjear entradas gratuitas para la presentación de Carmina Burana en el Estadio Nacional
    Chile

    Cómo canjear entradas gratuitas para la presentación de Carmina Burana en el Estadio Nacional

    Rating del miércoles 7 de enero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Mirosevic se distancia de La Moneda sobre riesgo del litio y cobre por EE.UU.: “Haría un llamado al gobierno a ser prudente”

    El IPC cae en diciembre y la inflación 2025 llega a su nivel más bajo en cinco años
    Negocios

    El IPC cae en diciembre y la inflación 2025 llega a su nivel más bajo en cinco años

    Reajuste: Comisión de Hacienda aprueba en general el proyecto sin los votos de la oposición y crecen dudas por financiamiento

    Ofertas de empleo completan tres meses de caídas consecutivas y cierran 2025 como su peor año desde al menos 2017

    Cómo fue la llamada entre Donald Trump y Gustavo Petro que reconcilió a EEUU con Colombia
    Tendencias

    Cómo fue la llamada entre Donald Trump y Gustavo Petro que reconcilió a EEUU con Colombia

    Cómo son los Galaxy Book6, la nueva línea de computadores portátiles de Samsung impulsados con IA

    ¿Té o café? La elección que puede influir en la aparición de osteoporosis en mujeres

    La ilusión de Lucas Pratto tras su regreso a Chile con Coquimbo: “Feliz de estar en el mejor equipo del momento”
    El Deportivo

    La ilusión de Lucas Pratto tras su regreso a Chile con Coquimbo: “Feliz de estar en el mejor equipo del momento”

    Colo Colo busca capitán en una escuadra sin jugadores de casa: la incógnita con la que Fernando Ortiz parte 2026

    La millonaria indemnización que debe pagar Manchester United tras despedir al DT Ruben Amorim

    Un día en Qatar: Al Zubarah, la ciudad perlera que desapareció bajo el desierto
    Finde

    Un día en Qatar: Al Zubarah, la ciudad perlera que desapareció bajo el desierto

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 3 y 4 de enero

    Desde Sade hasta distintos álbumes de Rosalía en escucha inmersiva: la cartelera de Omni Soundlab para enero

    Muere a los 94 años Luis Alberto Martínez, leyenda chilena del bolero y Tesoro humano vivo de Valparaíso
    Cultura y entretención

    Muere a los 94 años Luis Alberto Martínez, leyenda chilena del bolero y Tesoro humano vivo de Valparaíso

    Con bar, terraza e invitados: cómo es “La Casita” de Bad Bunny, uno de los puntos clave de su show en Chile

    Reinterpretando clásicos: 10 obras imperdibles del Festival Teatro a Mil

    Ucrania cree que la caída de Maduro es un “duro golpe” para la economía y la posición de Rusia en la región
    Mundo

    Ucrania cree que la caída de Maduro es un “duro golpe” para la economía y la posición de Rusia en la región

    Conmoción en EE.UU.: Agente del ICE mata a tiros a una mujer en Minnesota durante un operativo y desata protestas

    Trump prevé mantener el control de Venezuela por un periodo “largo” y evita fijar un calendario para la transición

    Datos Paula: cuatro obras imperdibles de Teatro a Mil que ponen a las mujeres en escena
    Paula

    Datos Paula: cuatro obras imperdibles de Teatro a Mil que ponen a las mujeres en escena

    Hablemos de amor: la herida del ninguneo

    Vision boards: más allá del collage, pensar los propósitos juntas