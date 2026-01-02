Ucrania denuncia “uno de los ataques con drones más masivos” sobre la región de Zaporiyia

El gobernador de la provincia de Zaporiyia, Ivan Fedorov, ha denunciado que ha sido escenario en las últimas horas de “uno de los ataques con drones más masivos” desde el inicio de esta fase de la guerra, en febrero de 2022, si bien ha destacado que no se han registrado víctimas, pero sí grandes daños en la capital homónima.

“Durante las fiestas de Año Nuevo, el enemigo no cesó de atacar Zaporiyia y sus alrededores”, ha alertado Fedorov, que ha cifrado en nuevo los drones que han logrado impactar en viviendas, locales comerciales, e infraestructuras, de la ciudad de Zaporiyia, según se lee en su cuenta de Telegram.

Con todo ha destacado que el trabajo de las fuerzas ucranianas y de los sistemas de defensa aérea han evitado daños mayores. “Esto permitió evitar víctimas entre los residentes”, ha afirmado Fedorov.

Se trata de la segunda ola de ataques sobre la región, después de la de este jueves, que dejó al menos una treintena de personas heridas. Durante la pasada noche, las fuerzas ucranianas han identificado 118 drones procedentes de territorio ruso, de los cuales 86 han sido interceptados.