La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Mundo

    Ucrania y EE.UU. coinciden en que el fin de la guerra depende de la disposición de Rusia a un “compromiso serio”

    El secretario de Seguridad Nacional de Ucrania, Rustem Umerov, afirmó que Washington y Kiev creen que también es necesario adoptar medidas creíbles que lleven a un cese al fuego.

    Por 
    Lya Rosen
     
    Europa Press
    El secretario de Seguridad Nacional y del Consejo de Defensa de Ucrania, Rustem Umerov. Foto: Europa Press. Europa Press/Contacto/Wiktor Dab

    Los gobiernos de Estados Unidos y Ucrania coincidieron este viernes en señalar que cualquier avance para poner fin a la guerra en territorio ucraniando depende del grado de compromiso que tenga Rusia e insistieron en la necesidad de dar pasos “creíbles” hacia un alto el fuego.

    Todo ello, tras dos días de reuniones entre negociadores de ambas naciones, en las que Kiev exigió nuevamente que se garantice la independencia y la soberanía del país y del pueblo ucranianos.

    “Ambas partes han coincidido en que el progreso real hacia cualquier acuerdo depende de la disposición de Rusia a mostrar un compromiso serio con la paz a largo plazo, incluidos pasos hacia la desescalada y el cese de los asesinatos”, informó el secretario de Seguridad Nacional y del Consejo de Defensa de Ucrania, Rustem Umerov, tras una reunión con el enviado especial de EE.UU. para la paz, Steven Witkoff.

    Durante este encuentro, el sexto en las últimas semanas, ambas delegaciones analizaron los resultados de la reciente reunión entre los representantes de Washington y Rusia, y estudiaron posibles medidas que podrían conducir al fin de un conflicto que está a punto de cumplir cuatro años.

    “Las partes estadounidense y ucraniana subrayaron que es necesario poner fin a la guerra y adoptar medidas creíbles hacia el cese del fuego y la desescalada para evitar una nueva agresión”, indicado Umerov en una publicación en su cuenta en la red social X.

    En esta, el secretario de Seguridad, además, señalo que hay que ”hacer posible el plan integral de desarrollo de Ucrania, diseñado para hacer que la nación sea más fuerte y más próspera que antes de la guerra".

    Entre los principales temas de debate de las dos últimas jornadas también se cuentan el marco de seguridad regional y las capacidades de disuasión necesarias para una paz duradera.

    Junto con la revisión por separado de una agenda de prosperidad futura, que, como se detalló oficialmente, apunta a “apoyar la reconstrucción de Ucrania después de la guerra, las iniciativas económicas conjuntas entre Estados Unidos y Ucrania y los proyectos de recuperación a largo plazo”.

    Umerov además aseguró que el diálogo bilateral entre su nación y EE.UU. continuará este sábado, aunque no reveló los temas que se discutirán durante los próximos encuentros.

    Las conversaciones de este viernes entre Washington y Kiev tuvieron lugar después de una cita de cinco horas en Moscú que sostuvieron Witkoff y el presidente ruso, Vladimir Putin.

    Tras ella, el ministro de Exteriores ucraniano, Andri Sibiga, confirmó “contactos” con el enviado especial estadounidense y aseguró que Washington percibía avances en el proceso para poner fin a la guerra en Ucrania.

