Vehículo cayó a la ribera del canal San Carlos en La Florida

Durante la madrugada de este martes un vehículo cayó a la ribera del canal San Carlos en La Cisterna.

Los hechos se registraron en Av. Tobalaba a la altura de calle Las Tinajas, donde una conductora perdió el control del vehículo por causas que se investigan.

De acuerdo a lo que detalló la teniente Milena Vergara, Oficial de Ronda Prefectura Santiago Cordillera, “al llegar al lugar Carabineros ve la presencia de su conductora y su acompañante, ve que están siendo atendidos por personal de Sapu y de Bomberos, resultando las personas con lesiones de carácter leve“.

Según agregó, “la documentación se encontraba en la totalidad al día, al efectuarle un examen respiratorio se detecta la presencia de alcohol por lo que se da cuenta al juzgado de policía local correspondiente”.

Actualmente se están realizando los trabajos para retirar al vehículo del lugar.