Mundo

Venezuela denuncia la “amenaza sin precedentes” de EE.UU. en carta a la ONU

En esta piden al secretario general del organismo, António Guterres, que inste a Washington a que ponga fin a su despliegue militar en el Caribe, alertando de la presencia de destructores, un crucero lanzamisiles y un submarino nuclear de ataque rápido en el lugar.

Por 
Europa Press
El Gobierno de Venezuela denunció este jueves un “nivel de amenaza sin precedentes” de Estados Unidos con su despliegue militar en el Caribe, en una carta dirigida al secretario general de Naciones Unidas, António Guterres. En esta lo insta a “exhortar” a Washington a que ponga fin a estas acciones y respete “la soberanía, integridad territorial e independencia” del país latinoamericano.

La representación permanente venezolana ante la ONU hizo “entrega de una comunicación oficial” a Guterres, denunciando “los más recientes y peligrosos desarrollos de la política de hostigamiento del Gobierno de Estados Unidos contra (su) país”, afirmó el ministro de Exteriores, Yván Gil, en un comunicado difundido en Telegram.

“El Gobierno venezolano ha dejado claro que estas agresiones, que han venido escalando en los últimos años mediante sanciones ilegales, campañas de descrédito, desconocimiento de las instituciones legítimas de Venezuela y judicialización con fines políticos, han alcanzado en la actualidad un nivel de amenaza sin precedentes con el despliegue militar estadounidense en el Caribe”, agregó.

El canciller de Venezuela, Yván Gil. Foto: X @CancilleriaVE.

Caracas alertó en particular de “la presencia de destructores y un crucero lanzamisiles, así como el despliegue de un submarino nuclear de ataque rápido” en aguas del Caribe, “la primera ocasión en la historia en que se introducen activos militares con capacidad nuclear en” el continente.

Las autoridades venezolanas indicaron que “esta acción viola abiertamente el Tratado de Tlatelolco, instrumento que estableció la desnuclearización de la región y que obliga también a Estados Unidos”, además de constituir “una violación flagrante de la Carta de Naciones Unidas.

En este sentido, advirtieron que “la introducción de un componente nuclear en el Caribe atenta contra la estabilidad hemisférica, erosiona la confianza en el régimen internacional de no proliferación y desarme, y pone en riesgo la paz y la seguridad internacionales”.

Por todo ello, pidieron a Guterres que asuma sus competencias y “exhorte al Gobierno de Estados Unidos a cesar sus acciones hostiles y a respetar la soberanía, la integridad territorial y la independencia política de Venezuela”, asegurando que “los pueblos no aceptarían la inacción de la comunidad internacional frente a una amenaza de esta magnitud”.

Además, aseguraron que Venezuela “jamás aceptará la imposición de la fuerza ni la vulneración de sus derechos inalienables”, pese a su “fiel vocación de paz”.

La presión estadounidense al Gobierno venezolano

En las últimas semanas, la Administración de Donald Trump intensificó la presión sobre Venezuela, primero aumentando a US$50 millones la recompensa por información que ayude a la detención del presidente venezolano, Nicolás Maduro, y ahora con el despliegue de buques frente a sus costas.

Estados Unidos sostiene que la llegada de sus tres navíos de guerra se encuadra en una campaña de lucha contra el narcotráfico, delito del que acusa a Maduro. A pesar de que el ministro del Interior, Diosdado Cabello, descarta una invasión, el Gobierno venezolano anunció el despliegue de 4,5 millones de personas para formar parte de las milicias populares.

La posibilidad de una invasión fue sugerida también por la oposición que se encuentra fuera del país. Esta semana, el que fuera alcalde de Caracas, Antonio Ledezma, afirmó desde Madrid que los militares estadounidenses no habían sido desplegados frente a las costas del Caribe venezolano para “ver delfines”.

