BLACK SALE $990
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Mundo

    Venezuela dice que nombrar terrorista al “inexistente” Cartel de los Soles es una “patraña” para la invasión

    El ministro de Asuntos Exteriores de Venezuela, Yván Gil, reaccionó de esta manera a la entrada en vigor este lunes de esta designación, anunciada hace una semana, después de que hubiera sido ya incluida en la lista de sanciones en julio.

    Por 
    Europa Press
    Donald Trump y Nicolás Maduro. Foto: Archivo

    El Gobierno de Venezuela ha afirmado que la medida de Estados Unidos de incluir en su lista de grupos terroristas al “inexistente” Cartel de los Soles no es más que una “ridícula patraña” para justificar una “intervención ilegítima”, si bien ha remarcado que fracasará al igual que el resto de acciones de “agresión”.

    El ministro de Asuntos Exteriores de Venezuela, Yván Gil, ha reaccionado de esta manera a la entrada en vigor este lunes de esta designación, anunciada hace una semana, después de que hubiera sido ya incluida en la lista de sanciones en julio.

    “Una infame y vil mentira para justificar una intervención ilegítima e ilegal contra Venezuela, bajo el clásico formato estadounidense de cambio de régimen”, ha comentado el ministro venezolano en un comunicado difundido a través de su cuenta en Telegram.

    “Resulta necio que el Gobierno venezolano pierda parte de su valioso tiempo de gobernar para tener que responder estas infamias y calumnias”, ha dicho Gil, en alusión a las teorías de que esta supuesta organización criminal estaría liderada por el presidente, Nicolás Maduro, y el vicepresidente, Diosdado Cabello.

    Gil ha instado a Washington a “rectificar” esta decisión, que se enmarca en su “errática política de agresiones y amenazas” contra Venezuela, en un momento en el que los buques estadounidenses se ciernen de manera intimidatoria sobre las aguas del mar Caribe, escenario este último mes de su supuesta lucha contra las drogas.

    Existe disparidad de opiniones acerca de la existencia o no de esta supuesta organización, que según algunos expertos carece de jerarquía y no pasaría de una red de corrupción conformada por políticos y altos cargos de las Fuerzas Armadas que se beneficiarían de acuerdos puntuales con grupos del narcotráfico.

    Más sobre:VenezuelaEE.UU.Cartel de los SolesTrumpMaduroYván GilDiosdado CabelloMundo

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Ministro de Transportes lamenta accidente de tránsito en San Miguel que dejó dos menores de edad fallecidos

    Recurso para anular cuestionado concurso para interinato de Conservador de Santiago llega a la Suprema

    Defensa de Pulgar desiste de petición para reabrir investigación y tribunal fija preparación de juicio oral para enero

    Boric viaja a la Región de Magallanes en medio de creciente tensión entre candidaturas de Jara y Kast de cara al balotaje

    Quién era Udo Kier, el exitoso actor que falleció a sus 81 años

    Muere a los 81 años Jimmy Cliff, leyenda del reggae

    Lo más leído

    1.
    “Para ir se necesita coraje”: Jara arremete contra Kast tras no presentarse en el debate presidencial en Mega

    “Para ir se necesita coraje”: Jara arremete contra Kast tras no presentarse en el debate presidencial en Mega

    2.
    Qué síntomas y dolencias puede aliviar el jengibre en nuestro cuerpo

    Qué síntomas y dolencias puede aliviar el jengibre en nuestro cuerpo

    3.
    Manouchehri y Cicardini ingresan denuncia a la Fiscalía tras vinculación de diputado Araya en trama bielorrusa

    Manouchehri y Cicardini ingresan denuncia a la Fiscalía tras vinculación de diputado Araya en trama bielorrusa

    4.
    Temblor hoy, domingo 23 de noviembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, domingo 23 de noviembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    5.
    Bolsas mundiales suben tras declaraciones que dio en Chile el vicepresidente de la Fed sobre la tasa de interés

    Bolsas mundiales suben tras declaraciones que dio en Chile el vicepresidente de la Fed sobre la tasa de interés

    Portada del dia

    ⚡Black Sale: información real + ventajas exclusivas

    Digital + LT Beneficios$1.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Este nuevo fármaco puede bajar el “colesterol malo” hasta en un 60%, según un reciente estudio

    Este nuevo fármaco puede bajar el “colesterol malo” hasta en un 60%, según un reciente estudio

    Qué síntomas y dolencias puede aliviar el jengibre en nuestro cuerpo

    Qué síntomas y dolencias puede aliviar el jengibre en nuestro cuerpo

    Kingston Fury Renegade, análisis: un SSD para olvidarse del espacio en la PlayStation 5

    Kingston Fury Renegade, análisis: un SSD para olvidarse del espacio en la PlayStation 5

    En qué están invirtiendo los ultrarricos para tener una mejor calidad de vida

    En qué están invirtiendo los ultrarricos para tener una mejor calidad de vida

    Servicios

    A qué hora y dónde ver a Portugal vs. Brasil por la semifinal del Mundial Sub 17

    A qué hora y dónde ver a Portugal vs. Brasil por la semifinal del Mundial Sub 17

    Dónde y a qué hora ver la semifinal de Austria vs. Italia por el Mundial Sub 17

    Dónde y a qué hora ver la semifinal de Austria vs. Italia por el Mundial Sub 17

    Temblor hoy, lunes 24 de noviembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, lunes 24 de noviembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    El “temor” de Beatriz Sánchez ante un posible gobierno de José Antonio Kast
    Chile

    El “temor” de Beatriz Sánchez ante un posible gobierno de José Antonio Kast

    Ministro de Transportes lamenta accidente de tránsito en San Miguel que dejó dos menores de edad fallecidos

    Recurso para anular cuestionado concurso para interinato de Conservador de Santiago llega a la Suprema

    Chile ante un nuevo ciclo: menos consignas, más resultados
    Negocios

    Chile ante un nuevo ciclo: menos consignas, más resultados

    Las ventas online del retail se desaceleran en el tercer trimestre del año

    BHP fracasa en su último intento para comprar Anglo American y le cierra la puerta a la operación

    Quién era Udo Kier, el exitoso actor que falleció a sus 81 años
    Tendencias

    Quién era Udo Kier, el exitoso actor que falleció a sus 81 años

    Regresan la lluvia y el frío a Santiago esta semana: revisa aquí el pronóstico

    3 recomendaciones para evitar caer en estafas durante el Black Friday

    Arturo Vidal explica su suplencia en Colo Colo: “No es porque hay alguien mejor que yo”
    El Deportivo

    Arturo Vidal explica su suplencia en Colo Colo: “No es porque hay alguien mejor que yo”

    El gesto viral de Carlos Palacios en la clasificación de Boca Juniors a los cuartos de final del Clausura

    Pidieron perdón en redes sociales: la confusión del Real Madrid al homenajear al hermano fallecido de Diogo Jota

    Con música en vivo, charlas y paneles sobre el medioambiente: los detalles del Festival Ladera Sur 2025
    Finde

    Con música en vivo, charlas y paneles sobre el medioambiente: los detalles del Festival Ladera Sur 2025

    Mi panorama: Ver la realidad en Fidocs 2025

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 22 y 23 de noviembre

    Muere a los 81 años Jimmy Cliff, leyenda del reggae
    Cultura y entretención

    Muere a los 81 años Jimmy Cliff, leyenda del reggae

    La estrella del soul Macy Gray agenda su debut en Chile

    El Secreto de los Arbustos: escucha el disco que reúne a Pascuala Ilabaca y la SdC Big Band

    Zelenski insiste en que la paz no pasa por reconocer el cambio violento de las fronteras de Ucrania
    Mundo

    Zelenski insiste en que la paz no pasa por reconocer el cambio violento de las fronteras de Ucrania

    La maldición de los Kennedy azota de nuevo al clan: nieta de JFK revela que le queda menos de un año de vida

    Venezuela dice que nombrar terrorista al “inexistente” Cartel de los Soles es una “patraña” para la invasión

    Las dos mujeres que están revolucionando la ciencia desde Chile
    Paula

    Las dos mujeres que están revolucionando la ciencia desde Chile

    Uso de pantallas en la adolescencia: Conectados, pero Desconectados. ¿Prohibir o acompañar?

    Festival Nube: arte, juego y creatividad