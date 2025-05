Vera Baboun, embajadora palestina: “No debemos permitir que el pan y el agua se conviertan en herramientas de exterminio de una nación”

Cada año los palestinos conmemoran la Nakba, que recuerda el desplazamiento y la expulsión de los palestinos de sus hogares en 1948, lo que dio lugar a la formación del Estado de Israel.

“Llevamos 77 años en el terreno tras nuestra primera catástrofe. Sesenta y siete años después de la Nakba, la catástrofe del despojo, el exilio y la ocupación. Sin embargo, vivimos otra Nakba. Pero si me preguntas, a pesar de todas las atrocidades, nuestro derecho es mayor. A pesar de todo nuestro dolor, nuestra persistencia es mayor. Espero que en los próximos años, nuestro Estado esté ahí. Nuestra resiliencia es inflexible”, dijo a La Tercera, la embajadora de Palestina en Chile, Vera Baboun.

¿Cuál es la actual situación humanitaria en Gaza?

Nuestro primer ministro declaró oficialmente que Gaza padece de hambruna hace dos semanas. Declaró oficialmente que 65.000 camiones están en las fronteras y no se les permite entrar, están llenos de alimentos, medicinas y agua potable, las fronteras selladas, mientras niños, mujeres y ancianos sufren y mueren en silencio. Y ese silencio, el silencio de la llamada comunidad internacional, creemos que ya no es inocente. Después de que Israel anunciara el inicio de su operación militar en Gaza, simultáneamente cortó la entrada de ayuda humanitaria. El problema es que no debemos permitir que el pan y el agua se conviertan en herramientas de exterminio de una nación. No podemos permitir que el pan y el agua se utilicen como armas. Debemos actuar ahora, no por caridad, sino por un deber humano. Así que esto es una parte muy importante de la vida cotidiana de Gaza.

En cuanto a la entrada y la prohibición de la entrada de ayuda humanitaria, los ataques militares continúan. Las familias mueren en silencio, sin que nadie lo sepa. Cada día, entre 18 y 20 personas son asesinadas en sus tiendas de campaña, dondequiera que estén. Este tipo de exterminio continuo es lo que está ocurriendo ahora. Después de casi un año y medio de genocidio, esto continúa.

Palestinos caminan entre los escombros de los edificios destruidos durante la guerra entre Israel y Hamas, en la Ciudad de Gaza, el 28 de marzo de 2025. Foto: AFP OMAR AL-QATTAA

¿Cuáles cree que son las intensiones de Israel tras el anuncio de expandir las operaciones en Gaza?

Este es un acontecimiento muy importante y crucial. Han llamado a cuatro nuevas brigadas para participar en un ataque marítimo, aéreo y terrestre contra Gaza en un futuro próximo, según sus declaraciones. Ahora bien, dicen que quieren ocupar una parte muy importante de Gaza. Y el trauma de la ocupación es su intención y deben ser plenamente conscientes de que el plan de ocupar Gaza, una parte muy importante del norte de Gaza, forma parte de su plan, aunque sabemos que la situación es muy grave. Quieren exterminar, como declaran, a Hamas, pero esa no es su verdadera intención. La verdadera intención es exterminar a la población civil, ocupar más territorio.

¿Y cómo describiría la situación en Cisjordania?

En la Cisjordania ocupada, los campos de refugiados de Yenín y Tulkarem han quedado reducidos a escombros. Más de 600 viviendas han sido demolidas en los campos de refugiados de Tulkarem. Más de 45.000 palestinos han sido desplazados por la fuerza. Estos campos de refugiados, símbolos de resiliencia y sobrevivencia desde hace mucho tiempo, se encuentran ahora bajo asedio militar total, sometidos a ataques aéreos, excavadoras y francotiradores. En definitiva, solo puede describirse como una guerra de exterminio y limpieza étnica.

Soldados israelíes hacen guardia cerca de un tanque durante una operación israelí en Yenín, en Cisjordania ocupada por Israel, el 24 de febrero de 2025. Foto: Archivo Raneen Sawafta

¿Cuál es su visión del plan de reconstrucción de Gaza?

Tenemos dos avances muy importantes en nuestra labor diplomática y política palestina. En primer lugar, anunciamos el plan de reconstrucción de Gaza propuesto por el gobierno palestino y Egipto. Se trata de una visión digna que costará 53.300 millones de dólares en cinco años para reconstruir, sin desplazar a la población de Gaza. Este plan de reconstrucción cuenta con el respaldo de la Liga Árabe, Francia y Alemania. Es un plan islámico, no solo de la Liga Árabe, basado en la justicia, la dignidad y la soberanía. Soberanía de nuestra nación palestina, donde quienes controlen Gaza deben ser los palestinos, con la ayuda y el apoyo de la comunidad árabe e internacional para reconstruir Gaza.

Durante ese tiempo, se produjo un acontecimiento político muy importante: el próximo 17 de junio, celebraremos la conferencia internacional en Nueva York, liderada por Arabia Saudita y Francia, que representa un punto de inflexión histórico en nuestra lucha por la causa palestina. Esta conferencia, surgida de la coalición internacional para la implementación de la solución de dos Estados, liderada por la Unión Europea, Arabia Saudita y Noruega, es muy importante. Creo que es una prueba de sinceridad. ¿Se mantendrá el mundo fiel a sus principios o permitirá que el pueblo palestino quede sepultado bajo el silencio y los escombros de todo lo que veremos? Nuestra esperanza es que con la nueva actitud de la comunidad internacional, lo que ocurra el 17 de junio en las Naciones Unidas en Nueva York llegue a un nivel diferente.

¿Cómo evalúa las acciones de Arabia Saudita?

En este momento tan crítico, Arabia Saudita declaró que sin el reconocimiento del Estado de Palestina es imposible que normalicen las relaciones con Israel. Por lo tanto, hasta ahora, la posición de Arabia Saudita es crucial e importante, y esperamos que la situación avance positivamente, teniendo en cuenta los acontecimientos regionales ocurridos en Líbano y Siria. Esperamos que las negociaciones, en un plano de igualdad, puedan dar lugar a una solución que traiga la paz, no solo para nosotros, que la merecemos, sino para toda la región.

Vista del asentamiento israelí de Beni Hever, con la aldea palestina de Bani Naim en una colina más allá, cerca de Yatta, al sur de la ciudad de Hebrón, en la Cisjordania ocupada, el 12 de febrero de 2022. Foto: Archivo HAZEM BADER

El Parlamento israelí aprobó la reanudación de los asentamientos. ¿Qué le parece?

Esto es muy importante. La Knesset votó una resolución para la reanudación de los asentamientos. Esta dice que en la zona C de Cisjordania ocupada, y según declaraciones del ministro de Finanzas, Bezalel Smotrich o el ministro de Seguridad, Itamar Itamar Ben-Gvir, declararon que querían ocupar y reocupar el 70% de la zona C. El cálculo es importante porque la zona C abarca casi el 70% de Cisjordania y Jerusalén Este. Ahora luchamos por conseguir el Estado de Palestina. Así, la decisión pretende eliminar permanentemente la viabilidad territorial de un futuro Estado palestino. Al votar a favor de reanudar los asentamientos en la zona C, están ocupando dicha zona, poniendo así en peligro la futura resolución y la viabilidad de un Estado palestino. Si reocupan el 70% del área C, el futuro Estado palestino nunca existirá.