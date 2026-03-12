Viceministro de Asuntos Exteriores de Polonia: “La seguridad de Europa no puede considerarse sin una fuerte presencia de EE.UU.”

El Viceministro de Asuntos Exteriores de Polonia, Wojciech Zajączkowski, visitó Santiago para participar de la ceremonia de cambio de mando en la que José Antonio Kast asumió la presidencia de Chile.

No es la primera vez que llega hasta nuestro país, ya lo había hecho el año pasado. En esta ocasión también participó en una ceremonia de homenaje al científico polaco Ignacio Domeyko que se realizó en la Universidad de Chile.

Zajączkowski, que también fue embajador de Polonia en Rusia, Rumanía y China, conversó con La Tercera sobre las negociaciones de paz entre Ucrania y Rusia y la amenaza de Moscú tanto contra su país como otros países de la región.

¿Cómo valora la relación con Chile? ¿En qué áreas cree que ambos países pueden fortalecer su cooperación?

Las relaciones polacas con Chile se están desarrollando muy bien. Chile es, en realidad, uno de los mayores socios económicos de Polonia en América Latina. La mayor inversión extranjera polaca está aquí, en la zona minera de Sierra Gorda. También tenemos cooperación científica avanzada porque, en primer lugar, tenemos una estación polar en la Antártica y participamos en algunas actividades relacionadas con la astronomía en el desierto de Atacama. En política somos países con ideas afines. Eso significa que tenemos una comprensión similar de la política internacional. Es muy importante en la actualidad.

Polonia no ha estado exenta de incidentes con drones y actos de sabotaje con participación rusa. De hecho, recientemente se reveló que planean construir un escudo anti-drones. ¿Cómo evalúa la actual situación?

Es cierto que Rusia sigue siendo la mayor amenaza no solo para Polonia, sino en general para la seguridad de los países europeos. La actuación de Rusia en la política internacional se puede ver en Ucrania, nuestro vecino, que fue invadido hace cuatro años, miles de personas han muerto. Recibimos a millones de refugiados. Así es como actúa Moscú.

Pero lo que está ocurriendo en Ucrania es solo una parte de la historia, porque en relación a otros países que no participan en la guerra Rusia lanzó una serie de actividades por debajo del umbral de la guerra. Solíamos hablar de la guerra híbrida: Incendios provocados, interferencias de GPS, violación de nuestro espacio, mantener la presión de la inmigración artificial en nuestra frontera este, cientos, miles de incidentes cibernéticos. Así que hay muchas actividades maliciosas.

Las estamos reparando. Y hemos tenido bastante éxito en este sentido. Pero el problema persiste. Y lo importante es entender, especialmente desde la perspectiva latinoamericana, desde la perspectiva chilena, lo que está ocurriendo en Europa del Este, especialmente con Ucrania, pero también con la guerra híbrida, con las prácticas rusas respecto a países europeos. Si estas actividades tienen éxito, probablemente veremos más de eso en otras partes del mundo.

Por eso hemos estado repitiendo desde el principio mismo de la guerra en Ucrania, que esto no es solo un problema de Europa del Este. Es un problema global, internacional, la integridad territorial y la disponibilidad de fronteras, el principio de soberanía y así sucesivamente. Así que esto es con lo que hemos estado lidiando durante los últimos años. Desafortunadamente, no hay señales de que pueda detenerse en un futuro próximo.

En esta imagen extraída de un video, la policía polaca y la policía militar aseguran partes de un objeto dañado derribado por las autoridades polacas en un sitio en Wohyn, Polonia, en septiembre de 2025. Foto: Archivo

Polonia es uno de los países europeos que más ha invertido en defensa, casi 5% del PIB. Sin embargo, varios gobiernos del bloque se han mostrado reticentes de aumentar su gasto. ¿Cómo ve esta situación?

Creo que algunos acontecimientos que tuvieron lugar en países como Alemania, Francia, Italia, fueron una señal de atención, porque muchos otros gobiernos europeos, muchas naciones europeas, se dieron cuenta de que la amenaza rusa no se limita al flanco oriental de la OTAN, a la frontera oriental de la Unión Europea, sino que las incursiones rusas, las amenazas de Rusia a la seguridad europea afectaron a todo el continente.

La mayoría de los gobiernos europeos están decididos a aumentar su gasto en defensa. Por ahora, gastamos casi el 5% de nuestro PIB. Y desde el año pasado, nuestro PIB superaba el billón de dólares. Puedes imaginar la cantidad de dinero, alrededor de 50.000 millones de dólares (en defensa). Así que animamos a seguir nuestro ejemplo, haciendo cosas. Y tenemos bastante éxito dentro de la OTAN y dentro de la UE. Creo que tendremos éxito no solo en aumentar el gasto en defensa, sino también en repeler amenazas a nuestra seguridad.

Respecto a las negociaciones sobre la guerra en Ucrania, ¿cuáles son las garantías de seguridad que deben ser consideradas?

Es un tema fundamental. Porque si miramos el panorama general en el contexto del proceso de negociación, debemos concluir que Vladimir Putin no ha alcanzado sus objetivos estratégicos, eso significa que no ha destruido la condición de Estado ucraniano. No ocupó el territorio que quería. Lo más probable es que si se establece una paz o un alto el fuego, podemos asumir que Moscú volverá con otra guerra en algún tiempo. Por eso las garantías de seguridad son tan importantes. De lo contrario, si no hay garantía de seguridad, podemos esperar otra guerra dentro de dos o tres años.

Ucrania quiere formar parte de la Unión Europea, ¿cuál es la posición de Polonia sobre este tema?

Estratégicamente apoyamos las aspiraciones europeas de Ucrania, pero seguimos repitiendo que la adhesión debe basarse en el mérito. Ucrania necesita un empujón político por un lado. Así que se debe encontrar algún tipo de solución. Por otro lado, si Ucrania quiere formar parte del mercado común, debe adaptarse a él como cualquier otro Estado miembro. La contradicción está en el ajustado calendario. La declaración política y la solución política a Ucrania pueden formularse relativamente fácilmente. Ucrania necesitará tiempo para ajustar su economía, de hecho, todas las esferas públicas, a los criterios europeos.

¿Sigue viendo a Estados Unidos como un socio fiable, ya sea en defensa o también en estas negociaciones con Ucrania?

Creo que sí. Hay muchos rumores de corta duración circulando en diferentes ocasiones y pensando o evaluando estratégicamente esta situación. No tenemos motivos para quejarnos. Estados Unidos no solo excluyó su capacidad para reducir fuerzas en nuestro territorio, sino que quizá fortalezca su presencia en el futuro. Por supuesto, hay muchos debates entre algunas capitales europeas. Podemos decir que se trata de economía, de aranceles. Está el problema de las empresas estadounidenses de alta tecnología de internet. Hay un problema de fabricación de autos alemanes, de industria. Algunos países pueden tener reservas respecto a la agricultura.

Así que es un tema muy multilateral, con múltiples capas. Pero en general, por ahora, la seguridad de Europa no puede considerarse sin una fuerte presencia de Estados Unidos, porque es una potencia nuclear y tiene recopilación de inteligencia en el espacio. Algunos países tienen esas capacidades, pero no lo suficiente como para proporcionar el mismo nivel de seguridad a todos los países europeos. Desgraciadamente, solo Estados Unidos está en esta situación, y nosotros, donde sea posible, intentamos mediar, fortalecer o reconstruir la comunidad transatlántica. Así que es nuestro objetivo.