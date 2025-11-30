Vicepresidenta de Venezuela anuncia plan de repatriación ante bloqueo aéreo de Estados Unidos

Venezuela anunció un nuevo “plan especial” para garantizar el regreso de ciudadanos que quedaron varados en el extranjero debido a la suspensión masiva de vuelos hacia y desde el país. La medida fue informada por la vicepresidenta ejecutiva Delcy Rodríguez, quien atribuyó la situación a la advertencia emitida por Estados Unidos para “extremar la precaución” al sobrevolar el espacio aéreo venezolano y el sur del Caribe.

Según Rodríguez, el plan busca facilitar el retorno de los venezolanos afectados , así como “los itinerarios de salida de aquellos que deban viajar fuera de nuestro territorio”, aunque no entregó detalles sobre su implementación. La funcionaria aseguró además que el gobierno activó “todos los mecanismos multilaterales ajustados al derecho internacional para el cese inmediato de esta acción ilegítima e ilícita”.

En ese contexto, Rodríguez acusó directamente a Washington de actuar en coordinación con la oposición venezolana. “El Gobierno de EE.UU. complace una solicitud de María Corina Machado para intentar bloquear el espacio aéreo de Venezuela”, sostuvo, en referencia a la dirigente opositora, actualmente en la clandestinidad, y reciente premio Nobel de la Paz 2025.

La tensión se elevó luego de que el presidente estadounidense Donald Trump publicara un mensaje en la red Truth Social advirtiendo que el espacio aéreo venezolano “permanecerá cerrado en su totalidad”, sin precisar motivos ni plazos. A raíz de esa declaración, la Cancillería venezolana denunció ante la comunidad internacional que se trata de una “amenaza explícita de uso de la fuerza”, prohibida por la Carta de las Naciones Unidas.

El comunicado oficial, difundido por el canciller Yván Gil, calificó la advertencia como un “acto hostil, unilateral y arbitrario” y reafirmó que Venezuela exige respeto irrestricto a su soberanía aérea, descartando aceptar “órdenes, amenazas o injerencias de ninguna potencia extranjera”.

La advertencia estadounidense provocó una ola de cancelaciones por parte de aerolíneas internacionales como Iberia, Plus Ultra, Air Europa, Avianca y Turkish Airlines. Ante ello, el régimen fijó un plazo de 48 horas para reanudar operaciones y, tras su incumplimiento, revocó permisos a varias compañías, entre ellas Iberia, Turkish Airlines, Gol, Avianca, TAP y Latam Colombia. Actualmente, solo continúan operando aerolíneas como Copa, Wingo, Boliviana de Aviación y las estatales Conviasa y Avior.

El episodio coincide con el despliegue del portaaviones estadounidense USS Gerald R. Ford en el Caribe, junto a buques, aviones y más de 12 mil militares, en el marco de la llamada Operación Lanza del Sur . Paralelamente, Washington designó al Cartel de los Soles como organización terrorista extranjera, acusación que el gobierno de Nicolás Maduro rechazó categóricamente.