Trump endurece su postura y declara “cerrado” el espacio aéreo de Venezuela

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este sábado que el espacio aéreo sobre y en torno a Venezuela ha quedado completamente cerrado.

“A todas las aerolíneas, pilotos, narcotraficantes y traficantes de personas: les rogamos que consideren que el espacio aéreo sobre Venezuela y sus alrededores permanecerá cerrado en su totalidad”, dijo el presidente estadounidense en su plataforma Truth Social.

El aviso de Trump ocurre prácticamente al término de una semana en la que el mandatario ha enfatizado que su estrategia militar en la lucha antidroga pasaría en un futuro próximo de circunscribirse a las aguas del Caribe a convertirse en una lucha por tierra.

El jueves Trump señaló que muy pronto comenzarán las operaciones de las fuerzas estadounidenses para detener por tierra a los supuestamente numerosos narcotraficantes venezolanos, alimentando todavía más las especulaciones sobre una posible intervención militar estadounidense en el país latinoamericano.

Aeropuerto de Caracas, Venezuela.

Narcotráfico

La Administración de Donald Trump, que ha autorizado a la CIA a operar en Venezuela, ha argumentado el presunto rol del Cártel de los Soles en el tráfico de drogas como una de sus principales bases para justificar ataques contra supuestas narcolanchas en aguas del Caribe, aunque también los ha extendido al Pacífico oriental, sumando al menos 83 muertos en 21 operaciones en total.

Estos ataques, en el marco de la denominada operación Lanza del Sur, se suman al incremento de la presencia militar estadounidense en la zona, que ha incluido el despliegue del portaaviones USS Gerald Ford, el más grande de la Armada estadounidense.

Suspensión de vuelos

El jueves el gobierno de Venezuela anunció que revocó la licencia de seis aerolíneas que suspendieron sus vuelos por motivos de la alerta de seguridad aérea que emitió Estados Unidos para el territorio del país caribeño.

Las autoridades venezolanas buscaban revertir la medida dando un ultimátum para que se retomaran los vuelos, pero las aerolíneas no cedieron y, tras cumplirse el plazo de 48 horas que dio Venezuela, se procedió a la medida.

El Instituto Nacional de Aviación Civil (INAC) en una publicación en Instagram informó que desde este 26 de noviembre se publicó el decreto que revoca la concesión de la española Iberia, TAP Portugal, Latam Airlines (filial colombiana), la colombiana Avianca, Turkish Airlines y la brasileña Gol.

Sobre los motivos, el Inac lo justificó en que, según su mirada, las aerolíneas se sumaron “a las acciones de terrorismo de Estado promovido por el gobierno de los Estados Unidos, suspendiendo unilateralmente sus operaciones aerocomerciales hacia y desde la República Bolivariana de Venezuela”.

Las autoridades también apelaron a que la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos no tendría competencia para emitir una alerta de seguridad sobre el territorio venezolano.

Antes de las medidas, las aerolíneas, como Tap, Iberia y Avianca, habían mostrado públicamente su interés de seguir operando sus rutas con Venezuela, pero que esperaban que estuvieran las condiciones.