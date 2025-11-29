BLACK SALE $990
    Mundo

    El golpe a la joya de la corona de la petrolera estatal de Venezuela

    Juez de Delaware aprobó la venta de Citgo, la séptima mayor refinadora de Estados Unidos y uno de los activos más importantes que poseía Venezuela en el exterior. Aunque los expertos señalan que la decisión aún puede apelarse, advierten que las posibilidades de revertir la venta son reducidas.

    Fernando Fuentes 
    Fernando Fuentes
    El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, en un campo petrolífero de la compañía estatal Pdvsa. WO

    Mientras Donald Trump y Nicolás Maduro mueven fichas en medio de la escalada retórica y amenazas de acción militar, Washington propinó esta semana un duro golpe a Caracas. Un juez federal de Delaware dio luz verde el martes a la compra de Citgo Petroleum Corp., la séptima mayor refinadora de Estados Unidos y joya de la corona de Petróleos de Venezuela (Pdvsa), por parte de Amber Energy Inc., filial del fondo de inversión norteamericano Elliott Investment Management. Aunque los expertos señalan que la decisión aún puede apelarse, advierten que las posibilidades de revertir la venta son reducidas. Así, Venezuela se apresta a perder uno de los activos más importantes que poseía en el exterior.

    El juez Leonard Stark aprobó el martes una oferta de 5.890 millones de dólares de la filial de Elliott Investment Management en la subasta judicial de la matriz de Citgo Petroleum, lo que allana el camino para ordenar la venta de PDV Holding, propiedad de Venezuela, informó Reuters. “La oferta de Amber ofrece la mejor combinación general de precio y certeza de cierre de cualquier oferta presentada”, escribió Stark, caracterizando el proceso como justo y equitativo.

    Nicolás Maduro junto a trabajadores de la petrolera estatal Pdvsa.

    Según el portal venezolano Efecto Cocuyo, el monto acordado está muy por debajo de las valoraciones que oscilan entre 13.000 y 18.000 millones de dólares.

    “Una parte desapercibida del final del juego para Venezuela: el activo extranjero más valioso del país, la refinería de petróleo Citgo, se está vendiendo a precio de ganga para satisfacer a los acreedores”, escribió en la red social X Victoria Coates, vicepresidenta de la Fundación Heritage y exsesora principal del secretario de Energía Dan Brouillette, durante la primera administración de Trump.

    Stark rechazó las objeciones presentadas por otros acreedores, aunque había otorgado un plazo hasta este 28 de noviembre para presentar reclamos finales antes de emitir la orden definitiva de venta.

    El abogado y exembajador en Canadá del gobierno interino de Juan Guaidó, Orlando Viera-Blanco, indicó que la decisión del juez Stark es apelable ante la Corte III de Apelaciones de Delaware. Si este tribunal confirma la sentencia, aún podría recurrirse ante la Corte Suprema de Estados Unidos, reseñó el medio Tal Cual.

    En tanto, el economista José Guerra considera que existe un recurso adicional: una orden ejecutiva del presidente Donald Trump, dirigida a la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), que podría dar inmunidad a Citgo o frenar el proceso de traspaso. Guerra explicó que la orden ejecutiva podría detener la subasta o impedir legalmente la transferencia de la compañía al nuevo adjudicatario.

    La operación, que aún requiere la aprobación final de la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro, se espera que se concrete durante el primer semestre de 2026. De cerrarse, pondría fin a casi 20 años de propiedad venezolana sobre Citgo y representaría la mayor expropiación indirecta de activos de un Estado en la historia reciente de Estados Unidos.

    Un total de 15 acreedores han estado luchando durante ocho años para recuperar casi 19.000 millones de dólares en tribunales estadounidenses después de que Venezuela expropiara activos e incumpliera el pago de su deuda. Evercore, firma que asesora al tribunal, valoró a Citgo en aproximadamente 13.000 millones de dólares como parte de la subasta, pero Venezuela ha argumentado que su valor supera los 18.000 millones.

    Según The Wall Street Journal, EE.UU. puso a Citgo bajo el control de líderes de la oposición venezolana, respaldados por la Casa Blanca, a partir de 2019 y protegió a la empresa durante años de los acreedores por temor a que su pérdida obstaculizara los esfuerzos para derrocar a Nicolás Maduro. Sin embargo, en 2023, EE.UU. indicó que estaba dispuesto a poner fin a las protecciones de Citgo contra la confiscación, allanando el camino para que Stark ordenara la venta forzosa de la empresa.

    Nicolás Maduro durante un acto de la petrolera estatal Pdvsa.

    Al respecto, fuentes consultadas por La Tercera descartaron que la subasta se enmarque dentro de la escalada de presión de Trump contra Maduro. “De hecho, todavía es posible que la OFAC incluso pare la operación para evitar que la propia oposición pierda ese activo que controla, pues al final está poniendo en aprietos a las propias fuerzas opositoras, que son aliadas de Estados Unidos”, indicaron.

    La subasta responde a un largo conflicto legal que involucra a Pdvsa y a varios acreedores internacionales, entre ellos Crystallex, ConocoPhillips y los tenedores del bono Pdvsa 2020, quienes reclaman indemnizaciones por deuda no pagada, indica el diario venezolana El Nacional.

    Citgo quedó comprometida desde 2016, cuando el gobierno venezolano puso como garantía un 50,1% de las acciones de Citgo Holdings en un refinanciamiento de bonos que no contó con la aprobación de la Asamblea Nacional.

    El posterior impago disparó una ola de litigios en cortes estadounidenses, que derivó en que los activos de Citgo fueran puestos en manos de un proceso de subasta para compensar a los acreedores.

    Desde 2019, la empresa ha operado bajo un entorno de restricciones y sanciones debido al conflicto político entre Washington y el gobierno de Maduro. Pese a ello, Citgo continuó generando ingresos mediante sus refinerías y su red de estaciones de servicio en Estados Unidos.

    Efecto para Venezuela y Pdvsa

    Efecto Cocuyo destaca que se trata de la pérdida definitiva del principal activo externo para Venezuela. Citgo era la única filial extranjera rentable que aún controlaba Pdvsa. Generaba entre 700 y 1.200 millones de dólares anuales en flujo de caja libre y era la principal fuente de divisas líquidas para el gobierno de Maduro a través de remesas y créditos de combustible. Con su venta, Venezuela pierde para siempre la posibilidad de recuperar este activo.

    La fachada de la sede de Citgo Petroleum en Houston, Texas, en enero de 2024. Foto: Archivo

    Asimismo, de concretarse la operación, significará el corte total del suministro de gasolina subsidiada desde EE.UU. Ello, porque Citgo enviaba mensualmente entre 80.000 y 120.000 barriles diarios de gasolina y diésel a Venezuela bajo esquemas de trueque o pago diferido. Esa válvula de oxígeno se cerrará definitivamente cuando Amber tome el control.

    La transacción tendrá un impacto financiero inmediato. Los US$ 5.890 millones no irán al Tesoro venezolano ni a Pdvsa. Serán distribuidos entre un grupo de acreedores (Crystallex, ConocoPhillips, tenedores del bono PDVSA 2020, entre otros). El gobierno de Maduro calcula que, incluso sumando intereses, aún quedarán pendientes más de US$ 15.000 millones en reclamaciones que podrían perseguir otros activos venezolanos en el exterior.

    La prensa venezolana también habla de un “golpe simbólico y político”, ya que Citgo era vista en Caracas como el último bastión de soberanía petrolera fuera del país. Su pérdida refuerza la narrativa oficial de “robo imperialista” y debilita la posición negociadora de Maduro frente a la comunidad internacional.

    A la par, la pérdida de Citgo conlleva un fuerte efecto en Pdvsa. La estatal venezolana queda reducida a una empresa operadora exclusivamente dentro del territorio nacional, con producción en mínimos históricos (menos de 900.000 barriles diarios) y sin capacidad de refinación en el exterior. Pierde acceso directo al mercado estadounidense, el más grande y rentable del mundo para sus crudos pesados, sostiene Efecto Cocuyo.

    Más sobre:LT SábadoVenezuelaMaduroCitgoPdvsaEE.UU.DelawareTrump

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Portada del dia

