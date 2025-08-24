Vicepresidente de EE.UU. dice que Rusia ha hecho “concesiones significativas” para lograr acuerdo de paz con Ucrania
Rusia, a juicio de JD Vance, ha estado dispuesta a "ser flexible en algunas de sus demandas centrales”.
El vicepresidente de Estados Unidos, James David Vance, sostuvo que Rusia ha hecho “concesiones significativas” para lograr un acuerdo de paz con Ucrania.
En una entrevista concedida a NBC, destacó que “por primera vez en tres años y medio de conflicto” los rusos “han estado dispuestos a ser flexibles en algunas de sus demandas centrales”.
Sin embargo, advirtió: “No controlamos lo que hace Rusia. Si lo hiciéramos, la guerra habría terminado hace siete meses. Sin embargo, lo que sí creemos es que seguimos teniendo muchas cartas en la mano. El presidente de Estados Unidos tiene muchas cartas por jugar para presionar e intentar poner fin a este conflicto y eso es lo que vamos a hace".
En esa línea aseguró que la imposición de sanciones a Rusia no está del todo descartada como mecanismo para presionar por un alto al fuego. No obstante, ello deberá ser evaluado “caso a caso”, puntualizó.
En paralelo, el ministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergei Lavrov, sostuvo en una entrevista que un grupo de naciones, incluidos los integrantes del Consejo de Seguridad de la ONU, podrían ser garantes de la seguridad de Ucrania.
Por ahora, sin embargo, no hay señales concretas de que se aproxime una cumbre con la presencia de los mandatarios de Ucrania y Rusia, Volodímir Zelenski y Vladimir Putin. Ambos países se han acusado mutuamente de impedir la realización de este encuentro.
